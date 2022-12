AMERIKA SE UKLJUČUJE OD FEBRUARA? ANALITIČARI: SAMO VAŠINGTON MOŽE DA UGASI KURTIJEV POŽAR! EU pokazala da nema snage

Vašington bi od februara mogao da odluči da ipak preuzme pilotsku palicu od Brisela i konačno krene da menja situaciju. Pitanje je i do kada će Amerikanci tolerisati kosovskog premijera i dozvoljavati da im ovako ogoljeno pljuje u lice, kažu sagovornici Kurira

Nova zapaljiva situacija na Kosovu i Metohiji preti da se pretvori u oružani sukob koji će, ukoliko se ne uključi treća strana, biti gotovo nemoguće zaustaviti. Zbog toga su sve oči ponovo uperene u moć i uticaj Amerike, koja je posle svih dosadašnjih jednostranih poteza Prištine nastupala kao ključni faktor smirivanja tenzija. EU, kao zvanični medijator u dijalogu Beograda i Prištine, nema kapacitet da samostalno ponudi rešenje, te je uskakanje Vašingtona već očigledno, ocenjuju sagovornici Kurira i podsećaju da je specijalni izaslanik SAD Gabrijel Eskobar već na terenu.

Ozbiljna intervencija

Da i bivša američka administracija želi ozbiljnu intervenciju SAD, pokazuju poruke najbližih saradnika prethodnog predsednika Donalda Trampa. Nekadašnji Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brajen poručio je da je potrebna ozbiljna intervencija SAD kako bi se mirovni proces između Kosova i Srbije vratio na pravi put. I nekadašnji specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Ričard Grenel pozvao je Evropljane da "promene strategiju u vezi s Kosovom i Srbijom, jer, prema njemu, samo pogoršavaju stvari.

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović kaže za Kurir da je vreme potvrdilo i pokazalo da je uspešna samo ona politika na Balkanu iza koje snažno stoje SAD.

- Nadam se da bi od februara SAD mogle da se odluče da ipak one preuzmu pilotsku palicu od EU i konačno stvari pomere s mrtve tačke. U suprotnom, čeka nas zamrznuti konflikt, koji će isključivo biti štetan po sve nas, našu budućnost i našu decu. Decenijama pišem i govorim da je američko-briselska administracija na Balkanu nadmudrena, poražena, ponižena i ismejana. Ko se danas seća Ketrin Ešton, Federike Mogerini, Donalda Tuska, Junkera i ostalih nesposobnih briselskih činovnika, jalovih i besmislenih pregovora, sporazuma, lažnih obećanja i okoštalih fraza - Rusija, odnosno moćni KGB, njihovi agenti, sateliti, autoritarni lideri, raznorazni biznismeni primenili su formulu pod imenom lobiranje, a to je najopasnija koruptivna radnja. Tako su potpuno anestezirali i paralisali vašingtonsko-briselsku administraciju u Evropi, a posebno na Balkanu. Posledice toga svi vidimo - objašnjava naš sagovornik.

foto: Kurir

On smatra da je Aljbin Kurti najveći remetilački faktor na Balkanu.

- I to je jasno svima i u EU i u Vašingtonu. Pitanje je do kada će Vašington njega tolerisati i dozvoljavati da im ovako ogoljeno pljuje u lice. Na listi prioriteta Balkan nije pri vrhu američke administracije. Čak i brutalna agresija Rusije u Ukrajini to nije promenila. Bez ozbiljnog angažovanja SAD problem Kosova ne može biti rešen. Od nesposobne i kompromitovane briselske administracije ne treba ništa očekivati. Ova evropska garnitura nema ni snage, niti autoriteta, moći ni ugleda da može nešto ozbiljno da uradi ili da promeni - zaključuje Jovanović.

Globalni akter

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je nakon poslednjih događaja na KiM jasno da EU nema kapacitet da samostalno ponudi rešenje.

foto: Kurir televizija

- I zbog toga se uključenost SAD može očekivati u većem obimu. Jasan pokazatelj da se stvari kreću u tom smeru jeste i činjenica da se Eskobar sastao sa Vučićem i Kurtijem. Ipak, rešenje SAD će najverovatnije biti kratkoročno kako bi se rešila aktuelna kriza, a dugoročno ovo pitanje Americi nije trenutno u fokusu, jer se nalaze pred različitim unutrašnjim izazovima, kao i saniranju posledica sukoba u Ukrajini. EU će nastaviti da insistira na konačnom dogovoru koji će biti baziran na francusko-nemačkom modelu, želeći da se predstavi kao globalni akter koji može uspešno da rešava konflikte. Međutim, to insistiranje na modelu po kojem se od Srbije ne traži eksplicitno priznanje nezavisnosti, ali se traži da omogući Kosovu članstvo u međunarodnim organizacijama i UN, može samo da produbi krizu - upozorava naš sagovornik.

Zoran Milivojević Bez treće strane sledi eskalacija Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da od Vašingtona zavisi koliko će potrajati ova situacija na KiM. foto: Marina Lopičić - Jasno je da prištinska strana i Kurti neće da odustanu od politike koju vode, ne samo sada nego i odranije. To je strategija da se kosovska državnost potvrdi čak i uz upotrebu sile i metodama koje nemaju veze s pravom... Ako ne bude intervencije treće strane, bojim se da ćemo ovog puta zaista imati eskalaciju - izjavio je on za RTS, uz ocenu da treba očekivati intervenciju SAD.

Dušan Janjić Ključni Kvinta i NATO Politički analitičar Dušan Janjić ocenjuje da zaoštravanje sukoba na Kosovu može da spreči samo neko ko je politički, medijski, finansijski i vojno moćan, a to su članice Kvinte, predvođene SAD i NATO. foto: Kurir TV - Ova situacija ne može da se razreši dogovorom, već mora da se preseče. Kad će to da se desi, teško je prognozirati - kaže Janjić.

Savet za opšte poslove EU Opet pozivaju "obe strane" Proces proširenja EU i stanje u zemljama koje su uključene u ovaj proces, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, bile su glavne teme jučerašnjeg sastanka Saveta za opšte poslove EU. U usvojenim zaključcima od Kosova i Srbije se traži da pojačaju napore u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa sa, kako se kaže, "dobrom verom i duhom kompromisa" kako bi se postigao pravno obavezujući sporazum. Traži se da obe strane, bez odlaganja, u potpunosti poštuju sve obaveze iz dijaloga i uzdrže se od radnji ili izjava koje podstiču tenzije.

