KURTI JE NAJVEĆA PRETNJA MIRU, ŽELI DA PROTERA SRBE! Dačić: Pokušava da nađe prečicu za rešenje problema, a ta prečica je "Oluja"

Ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić, izjavio je večeras da Srbi sa severa Kosova barikadama reaguju na nepoštovanje svega što je do sada potpisano, i da je to je deo legitimne političke borbe koju srpski narod vodi, te da je važno što na barikadama nema incidenata.

Dačić je na televiziji Pink u emisiji "Hit Tvit" rekao da je premijer Kosova Aljbin Kurti najveća pretnja miru i da dok je on na toj funkciji, neće biti bilo kakvog dogovora.

"Kurti, a preko njega i jedan deo medjunarodne zajednice, pokušava da nađe prečicu za rešenje kosovskog problema, a šta je prečica, to je "Oluja". Znači da se protera srpski narod i time reši pitanje tog dela Kosova koji ne priznaje suverenitet njihove samoproklamovane države. Deo međunarodne zajednice bi na to zažmurio ukoliko bi to bilo uspešno kao što su to uradili u Hrvatskoj", rekao je Dačić.

On je dodao da je zato suštinski bitno da Srbi opstanu na Kosovu i Metohiji.

Dačić je ocenio da je cinično ponašanje predstavnika međunarodne zajednice koja kao glavno pitanje postavlja pitanje barikada koje su deo, kako je rekao, političke borbe Srba protiv "Kurtijevog terora" i za poštovanje Briselskog sporazuma, dok, s druge strane, ;Priština zabranjuje glasanje na referendumu i izborima, šalje svoje specijalne jedinice na sever Kosova, odnosno radi sve što je suprotno Briselskom sporazumu.

"Srbi reaguju na nepoštovanje svega onoga što je do sada potpisano. To je politička borba koju srpski narod vodi, a sada imate pretnje da će to neko silom skloniti. Mislim da predstavnici srpskog naroda odgovorno prilaze svemu ovome, nema incidenata, a to je važno da ne bismo dali nekome povod da opet kažu Srbi su krivi", rekao je on.

"U trenucima kada imate ovaj pokušaj s registarskim tablicama, ubacivanje nekih njihovih Srba u razne organe u Prištini, kada se ruše ljudska prava Srbima, kada im se umesto da im se garantuje, bezbednost ugrožava, imate ironiju i cinizam da neko postavlja pitanje barikada kao glavno", rekao je ministar.

Komenatrišući izjavu Rade Trajković da su barikade podignute jer se Srbi na Kosovu plaše Srba, a ne kosovske policije, Dačić je ocenio da su to "gluposti" i da Trajković želi da "instrumentalizuje svoju poziciju".

"Ona želi da dokumentuje da je to (sever Kosova) centar kriminalne grupacije, da su Srbi kriminalci. Da to neko kaže iz Prištine neverovatno je, pa zna se odakle dolazi najveća mafija", rekao je Dačić i ocenio kao žalosno da to govore predstavnici srpskog naroda iz Prištine.

