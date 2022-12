MINISTAR VESIĆ ZA KURUR TV: KURTI JE BIO KOMUNISTA I ANARHISTA! Zato NE BIRA sredstva, a učio je od OVOG poznatog vođe krila OVK

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić istakao je da se teror Aljbina Kurtija i privremenih vlasti na Kosovu nastavlja, i da tzv. kosovske specijalne snage hapse nevine Srbe upadajući čak oklopnim vozilima u dvorišta vrtića na severu Kosova.

Ministar je povodom situacije na KiM, ali i o planovima za izgradnju saobraćajnica govorio u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Nedavno je bio dan ljudskih prava. Ako postoji narod u Evropi kome su ugrožena ljudska prava to su Srbi na Kosovu i Metohij. Ne postoji takav primer u Evropi gde je manjina sistematski ugrožavana od većine, bez zaštite onih koji su tu zaštitu garantovali, a tu pre svega mislim na Kfor, ali i na privemene institucije u Prištini koje su garantovale sigurnost i jednaki tretman za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ovo je vrhunac albanske politike koja traje 100 godina u kontinuitetu, a to je proterivanje Srba, kako bi na Kosovu ostali samo Albanci i kako bi mogli da kažu Srbiji: "Šta vi želite od Kosova kad vašeg naroda tamo više nema?" - izjavio je Vesić.

Izrazio je nerazumevanje prema stavu evropske unije prema dešavanjima na KiM.

- To je interes Albanaca i nažalost njih još i mogu da razumem, ali ne mogu da razumem Evropsku Uniju koja ćuti na tako nešto, jer to je suprotno svim postulatima na kojima su zasnovani i Evropska Unija i čitav civilizovani svet . Da ne možete nekog da šikanirate samo zato što je druge vere i nacije, to je ono za šta se Evropa borila i na čemu je uspostavljena 1945. godine na danu pobede, zato što smo se borili protiv šikaniranja i uništavanja čitavih etničkih zajednica - kaže Vesić i dodaje da se Srbija drži dosledno i da vodi odgovornu politiku.

- Srbija se drži dosledno i mi moramo da vodimo računa o čitavoj zemlji. Mi se trudimo da ne provociramo sukobe, da razgovaramo kad god nas pozovu, kako bi pokušali da nađemo rešenje koje bi zadovoljilo i Srbe i Albancie i kako bi to rešenje bilo trajno.

Konstatovao je da se broja napada na Srbe značajno povećao od dolaska Kurtija na vlast.

- Činjenica je da je broj napada na Srbe drastično porastao od kad je Kurti došao na vlast. To bi moglo da iznenadi samo nekoga ko ne poznaje Kurtijevu političku pozadinu. Aljbin Kurti je učenik Adema Demaćija koji je bio marksista i šef jednog krila OVK, a bio je i anarhista. Kurti je, dakle, jedan bivši komunista i anarhista koji misli da je apsolutno sve dozvoljeno da bi se došlo cilja, kao što je Staljin mislio da može milione ljudi poslati u gulag.

01:15 MINISTAR VESIĆ ZA KURUR TV: KURTI JE BIO KOMUNISTA I ANARHISTA! Zato NE BIRA sredstva, a učio je od OVOG poznatog vođe krila OVK

Vesić je porkomentarisao i najavljivanu kandidaturu tzv Kosova za članstvo u EU.

- Oni mogu da podnesu i zahtev da lete na Mars, ali nije verovatno da će ga dobiti - rekao je Vesić i obrazložio da nepriznavanje kosovske državnosti o UN kao ni od nekoliko dražva članica ne može pribaviti tzv. kosovu status kandidata.

Direktni letovi do Kine

Ministar se potom osvrnuo na tekuće i buduće projekte AIR Srbije.

- Od manjih aviokompanija jedini imamo direktne letove do Kine. U regionu to nema niko. Kao što niko nema direktne letove do SAD, a mi ćemo u maju imati i direkta let do Čikaga. AIR Srbija će sledeće godine zabeležiti istorijski rast prihoda. Otvoriće se 21 jedna nova linija. To je najbrže rastuća kompanija u Evropi - istakao je Vesić.

Železnica

Kako navodi, u toku su i brojni projekti i radovi na železnici.

- Nigde se bolje ne vidi moderna vizija Srbije koju je ponudio predsednik Vučić, nego na železnici. Prvi put imamo situaciju da imamo brze vozove kojima je bolje putovati nego automobilom ili autobusom. Do 2025. biće završena pruga Beograd - Subotica, a Mađari rade svoj deo do Budimpešte, tako da ćemo za tri godine imati direktnu brzu prugu do Budimpšte kojom će se stizati za oko 2 sata i 45 minuta - kaže ministar.

Putna infrastruktura

Ministar je rekao da se radovi obavljaju i na putnim saobraćajnicama.

- Sledeće godine biće završena brza saobraćajnica Surčin - Beograd. U junu mesecu treba da bude završena obilaznica oko Beograda do Bubanj potoka. Imaćemo autoput do Požege, a od Požege će ići dva autoputa prema Boljaru prema Crnoj Gori i prema Kotromanima ili Višegradu - naveo je Vesić i dodao da je u planu za sledeću godinu izgradnja nove železničke stanice koja će biti integrisana sa autobuskom.

Kurir.rs

