PETKOVIĆ: Predsednik Vučić zamolio Srbe da se povuku sa barikada! Dobili smo nikada jače garancije od SAD i EU za Srbe na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas na vanrednoj konferenciji za medije u Vladi Srbije da su EU i SAD dale nikada jače garancije da će zahtevi Srba sa KiM da se povuku sa barikada biti ispunjeni!

Petković je govoreći o oslobađanju uhapšenog policajca Dejana Pantića i Nikole Nedeljkovića koji je uhapšen na Gazimestanu na Vidovdan rekao da ima dobre vesti.

- Dobili smo nikada do sada jače garancije od SAD i EU kada je reč o zahtevima Srba da se povuku sa barikada. Ističem da su najbolje vesti što smo mogli svi da čujemo da je Dejan Pantić pušten u kućni pritvor. To je velika pobeda srpskog naroda na KiM. To što je bio optužen za nekakav terorizam je obračun Aljbina Kurtija sa Srbima - rekao je Petković i dodao da se nada da će Pantić nakon 19 dana zatočeništva na Jarinju večeras biti sa svojom porodicom.

Petković je dodao da se Kurti sada obračunava sa sudijama koje su odredile kućni pritvor Pantiću.

foto: Printscreen Pink

- Možete li da zamislite da Vučić na takav način komentariše presude? Naravno da Vučiću to ne bi palo na pamet jer mi ovde imamo pravnu državu - rekao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM je naglasio da je Vučić pozvao Pantićevu suprugu da joj lično saopšti lepe vesti.

- To pokazuje kakva je politika Vučića - rekao je Petković.

ISPUNJENA SVA TRI ZAHTEVA SRBA

Pokazao je i fotografiju mladića Nikole Nedeljkovića koji je čim je prešao u centralnu Srbiju obukao duks sa mapom KiM i na kome piše "Nema predaje".

- Uspeli smo da skratimo kaznu zatvora koja je bila skandalozna i on je pre Nove godine i Božića sa svojom porodicom u Sremčici. Radimo na tome da ukažemo na neophodnost puštanja i Miljana Adžića koji je bio deo mirnih protesta proške godine u Zvečanu - rekao je Petković.

Podsetio je da je oslobađanje uhapšenih bio prvi zahtev Srba.

- Predsednik Vučić se snažno borio da sačuvamo mir i živote naših ljudi na KiM. Tokom teških razgovora sa Srbima u Raški predsednik se čuo i sa (Miroslavom) Lajčakom i (Gabrijelom) Eskobarom nekoliko puta. Nijednog trenutka nije popuštao po pitanju zahteva jer Srbi neće da trpe zulum Aljbina Kurtija. Dobili smo zvaničnu objedinjenu izjavu SAD i EU u kojoj se ispunjava drugi zahtev, a najvažniji deo je da se potvrđuje da ne postoje spiskovi za hapšenje ili krivično gonjenje Srba zbog učešća u protestima i na barikadama - istakao je Petković.

Treća stvar su prema njegovim rečima garancije Kfora.

- Kfor je saoštenjem jasno potvdio da Kosovske bezbednosne snage ne mogu na sever KiM bez dozvole predstavnika lokalnih zajednica sa severa Kosova i Metohije. To je potpuno nova izjava i postaje izbor formalnog i materijalnog prava. To je vrsta sporazuma - rekao je Petković.

VUČIĆ ZAMOLIO SRBE DA SE POVUKU SA BARIKADA

Petković je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom razgovora sa političkim predstavnicima Srba sa KiM zamolio da se povuku sa barikada na severu KiM.

- Ponovili su da isključivo njemu veruju i da samo veruju državi Srbiji i da jedine garancije koje prihvataju mogu biti od njega. Zamolili su da se vrate na KiM da razgovaraju sa ostalim Srbima na barikadama i donesu odluku - objasnio je Petković.

Srbi sa KiM će se prema njegovim rečima nešto posle 19 sati sresti sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na administrativnoj liniji nakon čega će biti poznata njihova odluka.

(Kurir.rs)