PREDSEDNIK VUČIĆ U PORTI CRKVE U KOJOJ JE USVOJEN SRETENJSKI USTAV: Podignuta pre 200 godina kada je Kragujevac postao prestonica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Staru crkvu u Kragujevcu, posvećenu Svetoj Trojici, koju je podigao Knez Miloš Obrenović, 1818. godine, kada je Kragujevac proglasio prestonicom Srbije.

Stara crkva u Kragujevcu, posvećena Svetoj Trojici, obeležava 200 godina postojanja. Podigao je Knez Miloš Obrenović, 1818. godine, kada je Kragujevac proglasio prestonicom Srbije.

1 / 7 Foto: Dimitrije Goll Kevesić

Bila je simbol jedinstva crkve i države. Vek kasnije, i simbol pomirenja dve dinastije. U porti su održavana skupštinska zasedanja, usvojen prvi srpski Ustav, poznat kao Sretenjski, pročitani turski Hatišerifi o autonomiji Kneževine.

Pretpostavlja se da je prestoni krst iz 18. veka donet sa Svete Gore. Živopis, kragujevačkom hramu, udahnjuje novi život.

00:56 Predsednik VučIć u Kragujevcu na Sretenjskoj akademiji

Vučić je poručio jutros u Kragujevcu, pred početak Sretenjske akademije "Knežev zapis", da je, kada nam je država ugrožena i njeni temelji, u uslovima teške situacije u svetu, najvažnije da budemo zajedno, okjupljeni i jedinstveni u želji da sačuvamo državu.

- I to nema veze sa političkim partijama, to ima veze sa onim što je biće srpskog naroda, ali i svih drugih građana Srbije, da razumeju da imamo nešto što je sveto, a to je naša zemlja Srbija. I ništa svetije nemamo - istakao je Vučić.

(Kurir.rs)