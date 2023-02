PREDSEDNIK VUČIĆ O DOGRADNJI SPECIJALNIH SNAGA VOJSKE: Doneo sam odluku koja je važna za napredak, dalje jačanje i snaženje Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je Sretenjskoj akademiji "Knežev zapis" u Kragujevcu povodom obeležavanja Dana državnosti.

- Svim građanima želim da čestitam praznik i da kažem da sam ponosan što smo baš ovde u Kragujevcu na mestu gde je donet prvi ustav mogli da govorimo o važnim stvarima. Države se neretko stvaraju kroz avanturu, a država ne sme da trpi avanturizam. Moramo da budemo ozbiljni i odgovori kako bismo sačuvali i državu i narod.

O odlikovanju Ričarda Grenela

Na pitanje novinara "da li Vlada Srbije plaća Ričarda Grenela za lobiranje", kao i odluku o odlikovanju Ričarda Grenela, predsednik je rekao:

- Mislim da ga ne plaća, nisam u Vladi. Ovo ima veze sa mojom odlukom. Jedan od retkih koji se trudio da ima izbalansiran pristup, trudio se da sasluša srpsku stranu, zalagao se da se čuje glas Srbije - naveo je Vučić.

O Beogradu na vodi

- Vidite koliko ljudi malo znaju. prvo su pričali da nikada ne može da se podigne jer voda ne može da se izbaci iz cevi. Morate da imate u vidu da su to najsolidnije grđaevine u Srbiji. Temelji su duboko pravljeni i šipovi posebno rađeni pod velikim nadzorom. Ono što je važno, tako je dobro građen jer je postojala reviziona komisija koja je sve uslove veoma oštro sagledavala. To vam govori o neznalicama i zlonamernim ljudima. Na nacionalnim frekvencijama kažu da nije problem u zemljotresu, nego u infraswtruktruri, ne lupetajte kao boga vas molim. Sve je problem u tome jer morate da pronađete krivca u okruženju. Zemljotres koji god zemlju da je pogodio, vi pričate o gradnji. U Americi da je bio, sve bi kuće srušio. Šta radimo ovo sebi? Sutra treba da bude poplava neka, i da bude kriv onaj što nije sprečio. Samo da nekome šiju zavrnemo i lupamo gluposti. Rekao bih koji su problemi, gde je loša gradnja bila. Našli ste da napadnete jer ne znate da oprostite nečiji uspeh, nečije velike rezultate. Odoh do Barajeva da pustim kišu preko Harpa, šta drugo ludacima da kažete. Šta da objašnjavate?

O aferi u RTS

Predsednik Vučić kazao je, povodom krivične prijave predsednika Upravnog odbora RTS-a Branislava Klanščeka, protiv direktora Javnog servisa i drugih zbog različitih finansijskih mahinacija, zamolio.

- Sloboda informisanja i izražavanja mora da postoji. Krivičnu prijavu može da podsnese svako. Krivična prijava ne znači ništa. To je posao nadležnih državnih organa - kazao je Vučić.

Ističe da ne misli da je rešenje u "hajci koja se trenutno vodi", ali ni u glorifikaciji onih koji to ne zaslužuju.

- Zamolio bih za strpljenje i dovoljno prostora za rad nadležnih organa.

O povećanju specijalnih jedinica

- Naša vojska je sistematski uništavana od 2000. godine, bilo je teško vratiti ono što je nekad imala. Ja sam neko ko, čini mi se, najbolje zna sve nedostatke i probleme vojske sa kojima se suočavamo. Čini mi se da znam svaku granatu, raketu, minu koju imamo. Ono što nam nedostaje, sve što imamo na nebu od lovaca, bombardera, do dronova. U svakom slučaju, imajući to u vidu, doneo sam odluku o jačanju vojske. To zahteva ogromna ulaganja ali će ta odluka podići neke gradove, standarde žandarmerije, reč je o veoma važnoj odluci. A kada vidite da kažu da Vučić pravi svoju pretorijansku gardu, onda vidite da ti ljudi ništa ne znaju o svojoj državi

O skupu ljudi koji ga je dočekao

- Pomenuli su posebno i jedno preduzeće, Vodovod Kragujevački, a baš na čelu tog preduzeća nije niko iz naše stranke. Neka dođe ko hoće, ko neće ne mora - rekao je Vučić, govoreći u skupu ljudi koji ga je dočekao jutros.

O teorijama zavere i zemljotresima

- Slušao sam neverovatne teorije. CIA je izazvala zemljotres u Turskoj jer Turska nije stoprocentno uz Ukrajinu?! Priča se o elektromangetnim zracima... Vučić pušta kišu iz Harpa kod Barajeva. Onda se pitate šta da radite, kako da im odgovorite. Dođete do zaključka, da nije pitanje broja lajkova, jer lajkove dobijaju čudaci. Pitanje je nivoa ozbiljnosti i odgovornosti. Onaj ko će da zapreti Albancima ili nekome, dobiće najviše lajkova, a onaj ko će da vodi ozbiljnu politiku taj ne može da dobije lajk. Država ne trpi avanturiste i avanturizam

O kritikama povodom dodele odlikovanja

Predsednik Vučić kazao je, povodom kritika povodom dodele odlikovanja na Sretenje, da "dokon pop i jariće krsti".

- Danas je praznik i trudiću se da budem umeren. Uvek sam se trudio da odlikovanjima pokažem šta je država, onima koji su ih radom zaslužili. Nekada ima onih koji su mi ideološki bliski, nekad su na drugoj strani i nikada neću po tome donositi odluku ko će dobiti odlikovanje.

Rekao je da su dobitnici odlikovanja neko kome su ideološki bliski, ali neki i koji su na potpuno suprotnim stranama.

Podsetimo, predsednik Vučić obišao je danas Staru crkvu u Kragujevcu, posvećenu Svetoj Trojici, koju je podigao Knez Miloš Obrenović, 1818. godine, kada je Kragujevac proglasio prestonicom Srbije.

