Ministar odbrane Miloš Vučević zajedno sa predsednikom Republike Srbije Aleksandarom Vučićem prisustvovao je otvaranju Međunarodnog sajma naoružanja “IDEX”, na kojem učestvuju i predstavnici namenske industrije Republike Srbije.

- Srbija će nastaviti da ulaže u odbrambenu industriju. Naša vojska je neuporedivo snažnija nego što je bila, ali mora da bude mnogo jača, jer to je jedini garant jake Srbije, to je garant da nismo laka meta najavio je on.

