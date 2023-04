NEMA IGRE OKO ZSO! Jasna poruka predsednika Vučića pred sastanak u Briselu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu "avucic" video-snimak u kom govori o Kosovu i Metohiji.

"Prvo - Zajednica srpskih opština, sa suštinskim ovlašćenjima. Nema igre oko toga", jasna je poruka predsednika Vučića.

On dodaje:

"Ja sam, da ne bude nikakve dileme, ponovio šta su stavovi Srbije i da će to da ispuni, ali da Srbija neće da podrži članstvo kosova u UN. Danas je 10. godina od Briselskog sporazuma, vi formirate zajednicu srpskih opština sa suštinskim ovlašćenjima, kada to uraduite Srbija je svojureč uvek držala i nakon Briselskog sporazuma, i nema igre oko toga. Ima da ispunite to, i tek kada ispunite onda ćemo mi da ispunjavamo naš deo. Jer, to je obaveza koja postoji od 19. aprila 2013. godine. Jer mi u Srbiji možda smo glupi, ali nismo toliko glupi, čekamo da ispunite ono što su vaše obaveze, a onda ćemo sa najvećom radošću da prionemo na posao da pokažemo koliko smo pouzdan partner i koliko želimo da učinimo ono za šta smo dali javnu reč".

Podsetimo, predsednik Vučić će se, uz posredstvo EU, sastati sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem 2. maja u Briselu.

(Kurir.rs)