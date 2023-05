KRATKA ISTORIJA BEŠČAŠĆA: Sahranili i živu ženu i kodeks

Nije bilo nesreće u Srbiji od osnivanja Nove.rs a da ovaj portal, i mediji iz istog jata, istoimeni dnevni list, Danas i N1 nisu pokušali da je iskoriste u svoje politikantske ciljeve.

Nikakav pijetet, nikakva čovečnost nisu ih sprečili da prekorače žrtvu i da nastave da gaze ka svom mračnom cilju, Ili, bolje je reći ka cilju njhovih finansijera…

U nezajažljivoj trci za povećenjem svoje (oskudne) čitanosti, Nova je svojevremeno bolesnog patrijarha Irineja proglasila mrtvim! A u danu kad je u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” počinjen nazapamćeni masakr, glavni urednik ovog portala objavio je komentar buneći se što je RTS četiri dana ranije (!) u prilogu o otvranju Moravskog koridora preveliku pažnju posvetila A. Vučiću!? Računao je, valjda, da će se neko, u potrazi za informacijam o tragediji, kada su svi surfovali po portalima, zakačiti i za njegov uradak…

Između ova dva primera staje, otrplike, cela uređivačka politika ovih medija.

Setimo se korone. Nema vakcina, vlast nas je ostavila bez vakcina.. vrištali su Nova i Danas, da bi posle par meseci tinaslovi bili zamenjeni drugačijim: Šta će nam toliko vakcina? Vlast troši naše pare na vakcine!

Jedini mejnstrim medij koji je u vreme vladine kampanje za vakcinisanje neštedimice otvorio svoje strane za antivaksere bio je Danas. Pod maskom “prava da se čuje i druga strana”, objaljivana su dugačka pisma Jovane Stojković i njenih sledbenika. Ne zato što u redakciji Danasa sede ljudi koji veruju da je Zemlja ravna ploča, naravno. Cilj je bio minirati mere Vlade Srbije - od programa vakcinisanja do ogranišavanja kretanja, jer se računalo da će se tako oslabiti pozicija Aleksandra Vučića.

foto: Nenad Kostić

U istu svrhu ustupan je prostor onim zdrvastvenim radnicima koji su tvrdili da su uslovi u kovid-bolnicama katastrofalni, i da je broj umrlih znatno veći od zvaničnog. Danasu nije bilo važno što je narod već na ivici pucanja zbog pandemije. Izazivanjem panike hteli su da ga gurnu preko ivice, računajući da će sa njima pasti i Vučić. On je bio meta, narod kolateralna žrtva!

Još nečasniju ulogu Nova i Danas odigrali su tokom istrage o zločinima Belivukovog klana. Svesno zanemarujući činjenicu da optuženi imaju pravo da se brane kako žele i umeju, i da pri tome mogu i da lažu, ova su glasila bez ikakbe ogrde prenosila izjave Belivuka i Miljkovića, i komentare njihovog advokata Dejana Lazarevića. Koljači iz Ritopeka u tom su trenutku smatrali - ili ih j eneko savetovao - da treba da se izdaju za žrtve politike. Prozivali su vodeće srpske političare i kritikovali vlast... a Nova i Danas to su prenosili kao "saznanja iz istrage". U sledećem krugu, ti su iskazi tretirani kao činjenice same po sebi, bez ikakvog navođenja konteksta. A da nisu džabe krečili, ispostavilo se ovih dana kad ih je citirao novinar Njujork tajmsa u tekstu koji su platili albanski lobista Džejms Rubin i jedan srpski tajkun čiji biznis će procvetati ako Vučić ode s vlasti. Prevod ovog teksta na srpski objavio je portal N1. Od prvog do zadnjeg slova. Mora da su autorska prava za srpsko tržište bila uključena u cenu...

Koristeći objave nekih usputnih posmatrača a društvenim mrežama, kao što trbuhozborac u cirkusu govori kroz lutku, ovi mediji u danima velike nesreće plasirali su neistine i političke diskvalifikacije. Tako je veliki publicitet dobio mladi televizijski glumac Ammar Mešić, koji je „za sve“ optužio predsednika Srbije, bez obzira na činjenicu da se mlađani junak tv reklama „u sve“ razume i manje od novinara Nove, koji iza takve ocene nisu smeli da stanu svojim imenima. A Momčilo Vidojević, s pozicije vođe nekog sindikata, ocenio je u Danasu da je sadašnja policija potpuno nespoobna, jer je 600 ljudi „jurilo jednog čoveka“ koji se „sam predao“! (Valjda je ovim hteo da kaže da hje jureni miroljubiv.) Pre deset godina, citira Danas ovog „stručnjaka“, „samo par policajaca, odnosno dve do tri patrole od po dva čoveka, u veoma kratkom roku“ bi rešile problem...

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Komentator Nove za masakr u "Ribnikaru" okrivio je vlast koja dozvoljava rijalitije. Iako iz svega što je do sada poznato, trinaestogodišnjak koji je počinio zločin nikako ne spada u gledaoce ovih programa, Nova nije promašila.

Njihova meta je nacionalna televizijska frekvencija, oni to gađaju... Celokupna delatnost ovih medija sračunata je na donošenje profita - političkog i finasijskog – vlasniku.

A da je ovo tačno, nedvosmisleno pokazuje histerična reakcija N1, koja je osula drvlje i kamenje na naš tekt kojim smo ukazali da su ciljevi opozicija na večerašnjem mitingu politikantski i istovetni njenim večitim predizbornim ciljevima: smena REM i preraspodela frenkvencija.

Mi smo konstatovali da je u ovom trenutku sazivanje mitinga opasno poigravanje sa emocijama ljudi.

U komentaru N1 ovo se naziva „targetiranje opozicije“.

Ne pada nam na pamet da to,, niti bilo šta drugo što oni i ostali mediji iz iste ergele pišu, osporavamo. Ako ne ranje, poslednje nesreće i izveštavanje o njima jasno nas je razdvojilo na dve nepomirljive strane.

Mi smo na onoj na kojoj je ljudskost.

Kurir.rs