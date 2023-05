OGOLJENE NAMERE Autor teksta Njujork tajmsa priznao: Nemam dokaze o vezama predsednika Srbije i Belivukovog klana

Na kraju je ispalo da je Aleksandar Vučić ipak bio u pravu kad je za tekst o Srbiji i njemu u Njujork rekao da se „radi se o lažima koje su već ovde objavljivali da bi sakrili svoju povezanost s Belivukom“.

Priznao je to, uvijeno, autor ovog članka u intervjuu portalu N1, prvom u istoriji srpske štampe u kojem se ime sagovornika ni jednom ne pominje! Piše samo „autor teksta u Njujork tajmsu“. Ova omaška otkriva suštinu cele afere: naručiocima teksta – albanskom lobiju i sprskom medijskom tajkunu – bilo je važno samo da se pamflet o Vučiću pojavi u nekom prestižnom svetskom listu, i da u njemu piše to što piše, a autor teksta je nebitan. On je samo izvršilac posla…

A pisalo je svašta: da je Vučić bio huligan, a da je sada vođa Belivukovog klana; da ugrožava Kosovo; da hoće da uvede Srbiju u Evropu samo da bi iznutra razorio EU po Putinovom nalogu; da je diktator da guši opoziciju…

A šta „autor teksta“ sada misli o svojim ocenama.

Pita ga novinarka: „Šta je za Vas u ovoj priči najšokantnije?“

A on odgovara: „Mislim da je najšokantije otkriće bilo to da je Belivukov klan ubijao ljude, da je zastrašivao ljude, radio užasne stvari, bio umešan u trgovinu drogom.“

To je, kaže, najšokantnije. Ne što takvim klanom, kako je pisao, rukovodi predsednik države. Ni zavera protiv EU koju je otkrio, ni potpaljivanje baruta na Kosovu… Jasno je da ni sam u to ne veruje.

„To su priče za malu decu“, kao da kaže.

U svom članku protiv Vučića, autor teksta pisao je da mu je rečeno, pre nego što je došao u Srbiju da će BIA prisluškivati njegov telefon a on biti praćen. On je u to poverovao.

Ali kad sada odgovara na molbu da prokomentariše Vučićevu primedbu da mu je preko Njujork tajmsa poslata poruka „CIA te sprema, CIA gleda“, on kaže:

„Postoji mnogo suludih teorija zavere…. Amerilčki novinari su morali da se naviknu na to da im neki ljudi govore – ooo, ti mora da si iz CIA. Ali obično takve optužbe dolaze od neukih ljudi.“

Dakle: BIA prati, CIA ne. U postojanje CIA veruju samo „neuki ljudi“!?

Ponižavajuće je za novinara kad mora naknadno da objašnjava šta je svojim tekstom hteo da kaže. Još gore kad mora da prizna da su mu navodi bili neistiniti.

Ali, obično je sam kriv...

Prvo što je objektivnim čitaocima Njujork tajmsa palo u oči je da je ceo tekst pisan na osnovu iskaza i ocena „anonimnih izvora“. „Jedan čovek“ mu je rekao da je Vučić to, drugo da je Vučić „ono“, i tako ceo tekst.

Oni manje objektivni, takozvani „nezavisni“ mediji čiji je vlasnik Dragan Šolak, objavljivanje članka pozdravili su udaranjem u velika zvona.

Nova: „Ceo tekst Njujork tajmsa o vezama Vučića, njegovog režima i koljačke bande Veljka Belivuka“!

Danas „Njujork Tajms objavio oštar kritički tekst o predsedniku Vučiću“!

N1: „Ceo tekst Njujork tajmsa o Vučiću i Belivuku: Siva zona između države i mafije“!

A onda – buć!

Evo kako je „autor teksta“ (inače, zove se Robert Vort) odgovorio a pitanje: „Da li imate dokaze o direktnim vezama predsednika Srbije i klana Veljka Belivuka?“

Kaže: „Zaista ne znam, ne mogu to da kažem. Nemam dokaze za to, niti sam video takve dokaze.“

I šta ćemo sad?

Novinar Njujork tajmsa je priznao.

A ovi naši?

Hoće li oprati ruke?

(Kurir.rs)