JAKOV MILATOVIĆ STIŽE U PRVU ZVANIČNU POSETU SRBIJI! Evo šta će biti na stolu na sastanku s predsednikom Vučićem

Potpuna normalizacija odnosa sa Srbijom glavni je cilj koji je pred dolazak u Beograd postavio novi predsednik Crne Gore Jakov Milatović. On danas dolazi u dvodnevnu, prvu zvaničnu posetu Srbiji, što je ispunjenje i obećanja datog u izbornoj noći - da su Brisel i Beograd prve adrese na koje će otići u svojstvu novog šefa crnogorske države.

Beograd i Podgorica na dobrom su putu da se vrate na nivo odnosa pre vlasti Mila Đukanovića, u čemu je za Srbiju ključno pitanje položaj Srba u Crnoj Gori i otklon od antisrpske politike koja je poražena na svim nivoima vlasti u susednoj državi, ocenjuju sagovornici Kurira.

Na redu ambasadori

Predsednik Crne Gore najavio je da će u fokusu njegovog boravka u Beogradu danas i sutra biti potpuna normalizacija odnosa sa Srbijom. Milatović će se sastati s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i uoči dolaska je najavio da će ga pozvati da dođe u Crnu Goru.

- Vučić je bio na mojoj inauguraciji. Siguran sam da će doći - podsetio je Milatović.

Crnogorski predsednik naglasio je da će najvažniji segment posete biti ponovno postavljanje diplomatskih odnosa na nivou ambasadora, pošto ni Srbija ni Crna Gora nemaju svoje ambasadore u Podgorici, odnosno Beogradu.

Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da bi imenovanje ambasadora simbolično označilo punu normalizaciju odnosa između Beograda i Podgorice. Kako naglašava, za Srbiju je ključno pitanje otklon od antisrpske politike, odnosno položaj srpskog naroda u Crnoj Gori.

- Simbol tome biće imenovanje ambasadora. Milatović je to stavio u prvi plan kao znak pune normalizacije i mislim da je u pravu. Siguran sam da će se to rešiti na način koji odgovara obema stranama. Osim toga, neophodan je i otklon od onoga što je bila antisrpska politika u Podgorici u vreme vladavine DPS i Mila Đukanovića. Srbija smatra Crnu Goru jednim od najvažnijih suseda, smatra da se radi o bratskim narodima i ono što je za Srbiju najvažnije pitanje jeste položaj srpskog naroda. Ukoliko tu ne bude nesporazuma u narednom periodu, onda će ti odnosi biti normalizovani do onog nivoa kako i zaslužuju - smatra naš sagovornik.

Bez rezerve

Kada je reč o regionalnoj saradnji, Milivojević očekuje da Crna Gora bez ikakve rezerve podrži Otvoreni Balkan.

- Milatović je personifikacija nove politike Crne Gore. U Crnoj Gori je potrebno da se zaokruži proces unutrašnjih promena imenovanjem nove vlade. Dok se to ne završi, teško je očekivati konkretne odluke. Zato će sada u prvom planu biti generalno normalizacija odnosa dve države, a da ova druga pitanja koja su u nadležnosti vlada ostaju za jesen - objašnjava on.

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije ocenjuje za Kurir da je poseta Jakova Milatovića važna, jer je reč o prvom istinski demokratski izabranom predsedniku Crne Gore nakon višedecenijskog autoritarizma Mila Đukanovića.

- Milatović će ovom posetom Srbiji ispuniti jedno od svojih prvih postizbornih obećanja - da će raditi na približavanju dveju susednih zemalja i izgradnji, kako je Milatović rekao, najboljih mogućih odnosa između njih. Ono što očekujem jeste da Milatović doprinese uklanjanju antisrpske histerije i retorike u Crnoj Gori, da insistira na unapređenju odnosa u sferi ekonomije, a verujem da će sam Milatović biti pristalica ideje da Crna Gora postane deo inicijative Otvoreni Balkan. Ipak, kamen spoticanja u odnosima dveju zemalja jeste i ostaće crnogorsko priznanje nezavisnosti tzv. države Kosovo. S obzirom na to da je Crna Gora članica NATO pakta, teško je očekivati da će ona promeniti svoj stav po tom pitanju, a koji je svakako antidemokratske prirode, jer je suprotan volji ogromne većine građana Crne Gore - objasnio je Petrović.

Plan posete Odavanje počasti na Avali, polaganje cveća ispred OŠ "Ribnikar" Milatović će tokom posete Beogradu položiti venac na Spomenik neznanom junaku na Avali i, kako je rekao, na taj način odati počast zajedničkoj istorijskoj borbi Srbije i Crne Gore. foto: Kosovoonline - Građani Srbije su pomagali Crnoj Gori, tako da ćemo na taj način zaokružiti posetu - izjavio je crnogorski predsednik. Milatović će se u Beogradu sastati i s predsednikom Skupštine Vladimirom Orlićem, a najavljeno je da će položiti cveće ispred Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". U čast Milatovićeve posete, Ambasada Crne Gore prirediće i svečani prijem u "Crnogorskoj kući" u Beogradu.

Satnica Zvanični razgovori u ponedeljak 10.00 - Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija 10.15 - Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Crne Gore Jakova Milatovića 10.45 - Plenarni razgovori delegacija Srbije i Crne Gore predvođeni dvojicom predsednika 11.20 - Izjave za medije

