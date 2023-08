SANKCIJE NEĆE POKVARITI ODNOSE SRBIJE I AMERIKE: SAD ne žele da izgube Beograd kao partnera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na obeležavanju godišnjice hrvatske vojne akcije "Oluja" u Prijedoru rekao da se Srbija neće obazirati na sankcije koje su državnom vrhu Republike Srpske, kao i direktoru srpske BIA Aleksandru Vulinu uvele SAD i da će se Beograd ponašati kao da tih sankcija nema, iako bi zbog takve odluke Beograd mogao trpeti indirektne posledice. Sagovornici Kurira, međutim, ocenjuju da uzlazna linija bilateralnih odnosa SAD i Srbije neće značajnije i dugoročno biti pokvarena zato što su dve zemlje prepoznale da jedna bez druge ne mogu ostvariti sopstvene interese.

Nezaobilazan faktor

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da ne očekuje da će Amerikanci "zavrtati slavinu", jer bi to bilo direktno kontraproduktivno za američke interese na Balkanu.

- Amerika želi da drži stranu svojih štićenika, to su između ostalih Albanci na Kosovu i Metohiji i Bošnjaci u BiH, ali ne želi da zbog toga odgurne Srbiju od sebe i da je izgubi kao političkog partnera. Srbija je u međuvremenu stasala i nametnula se kao nezaobilazni činilac na Balkanu, i to u pozitivnom smislu. Ekonomski i finansijski stabilna, Srbija vodi miroljubivu i principijelnu politiku dobrih odnosa i saradnje sa svima i to ne može da bude negirano. Takva zemlja je za Ameriku i perspektivu njenih interesa na Balkanu sigurno značajnija nego razne separatističke politike njenih štićenika koje je do sada favorizovala - objašnjava naš sagovornik.

foto: Kurir

Za Jovanovića je potez Amerike drastičan i nerazuman i onemogućava zajedničko rešavanje problema u BiH, ali i u regionu.

- To nije uobičajeno, to čini samo politika i zemlja koja želi da vrši odmazdu prema nekima, a to nije oblik saradnje. To je oblik zastrašivanja. Ako Amerika želi da u saradnji sa RS i Srbijom rešava probleme u BiH, onda to nije put. Ovo je put zatvaranja prilaza svakom rešavanju. Dobri bilateralni odnosi SAD i Srbije su od obostranog interesa i treba da dostignu onaj stepen kad neće više biti dovođeni u sumnju. Mi nemamo drugog izlaza i druge politike od one koju sledimo, a to je da pružimo ruku dobre volje za razvoj bilateralnih odnosa na zdravim osnovama. Istovremeno, da ignorišemo nepromišljene postupke sa američke strane prema pojedinim političkim ličnostima i prema Srbiji indirektno. Jer, to je nastavak stare politike SAD, samo drugim sredstvima. Sankcije nisu oblik saradnje, već zatvaranje saradnje i pretnja - naglašava Jovanović.

Nemamo alternativu

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da posle objave stava Srbije možemo očekivati češću primenu dvostrukih standarda, ali ne i drastično pogoršavanje bilateralnih odnosa.

foto: Kurir Televizija

- Sada će se to nastaviti možda još intenzivnije. Sigurno je da ona tiha ili tajna diplomatija neće biti naklonjena nama. Nalaziće se prilike da se takvo ponašanje na neki način kazni, da se Srbija stavi po strani prilikom nekih dogovora, da se pritisci nastave, ili da se ćutke prelazi preko još nekih jednostranih poteza Prištine. Verovatno ćemo na delu imati pokušaje da se oštete interesi Srbije u meri u kojoj smatraju da to njih ne pogađa. Praviće se ludi i dozvoljavaće kršenje sporazuma u kojima su oni posredovali na način da jednostavno neće reagovati. Srbija nema alternativu i niko u Srbiji ne može da ostavi naš narod po strani. Ta igra koja se igra u regionu protiv srpskog naroda je prepoznata i, ma šta da radimo, nećemo suštinski promeniti pristup Zapada, ali moramo da izgrađujemo dostojanstvo i osećaj zajedništva s narodom u RS i celom regionu - naglašava Miletić.

Crna lista sve duža Ko je sve pod sankcijama Milorad Dodik, predsednik RS Željka Cvijanović, članica Predsedništva BiH Radovan Višković, premijer RS Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS Miloš Bukejlović, ministar pravde RS Aleksandar Vulin, šef srpske BIA

Hrvatska slavila "Oluju" Plenković: Ne prihvatamo optužnice iz tužilaštva u Beogradu Hrvatski državni vrh okupio se juče u Kninu povodom obeležavanja 28. godišnjice operacije "Oluja", koja se u Hrvatskoj slavi kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. foto: Facebook video prtscr / Index.hr Predsednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsednik Sabora Gordan Jandroković su u svojim obraćanjima ponovili da je "Oluja" bila oslobodilačka akcija i istovremeno su odbacili optužbe zvaničnika Srbije i Republike Srpske sa zajedničkog obeležavanja Dana sećanja na srpske žrtve "Oluje" u Prijedoru. Predsednik Milanović rekao je da je "hrvatska pobeda omogućila Dejton i završetak rata", dok je premijer Plenković istakao da je 1995. godina verovatno najvažnija u savremenoj hrvatskoj istoriji. Premijer je dodao i da Hrvatska neće prihvatiti optužnice koje dolaze od tužilaštva u Beogradu. Pre početka manifestacije, policija je zabranila ulazak u Knin za nekoliko automobila u kojima je bilo dvadesetak pripadnika HOS, predvođenih njihovim ratnim zapovednikom Markom Skejom, koji je poznat po svojim hitlerovskim brčićima.

Kurir.rs