EMOCIJE! VUČIĆ PRVI PREDSEDNIK NA PETROVAČKOJ CESTI: Ubijeno je desetoro, od čega četvoro dece, i to samo zato što su Srbi

Poslednjih dana svedoci smo licemerja i dvostrukih standarda velikih sila prema Srbima: za „Oluju“ se koriste razni izrazi, ali ne žele da kažu da je to najveće etničko čišćenje u Evropi od 1945. godine, rekao je sinoć u Prijedoru predsednik Srbije Aleksandar Vučić na centralnoj ceremoniji obeležavanja Dana sećanja na Srbe stradale i prognane u oružanoj akciji „Oluja“, kojoj su prisustvovali i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, članovi vlada, kao i patrijarh srpski Porfirije.

Zapad ćuti

- Kako je to pre samo 30 godina bilo 700.000 Srba u Hrvatskoj, a danas svega 112.000, po popisu koji oni reklamiraju? Pa šta se to desilo s tim ljudima? Kako nestadoše toliki ljudi? Zbog čega nestadoše? Zato što im je mnogo lepo bilo, ili zato što ste učinili jedan težak zločin protiv jednog naroda - rekao je Vučić.

On je podsetio da, povodom optužnice koja je podignuta u Beogradu u slučaju ratnog zločina na Petrovačkoj cesti, niko iz sveta, ni iz jedne zemlje sa Zapada, nije rekao da je srpsko tužilaštvo odradilo odličan posao.

- Niko iz sveta nije rekao, sa Zapada nam nije rekao: „Odličan je posao uradilo tužilaštvo, ne sme dečja smrt da bude nekažnjena!“ Ćutali su kao zaliveni. Protiv mene je krenula opšta hajka u hrvatskim i sarajevskim medijima, koja traje danima, nedeljama. A jeste li primetili da je neko u Srbiji na to reagovao? Ćute! Kad sam ih pitao da li će da puste da smrt srpske dece prođe nekažnjeno, njih je baš bilo briga jer su to srpska deca. A srpska deca, ma kako to jezivo zvučalo, nisu baš deca, neka druga su deca, tuđa su deca, a naša su samo za nas deca. I zato od njih ne očekujte suzu. Naše suze nikad roditelja neće imati sem nas samih. Zato je važno da se mi držimo zajedno i da se ne damo - rekao je predsednik Srbije.

Zato Srbija nikad više neće da zatvara svoje puteve za svoj narod, nema više barijera, nema blokada, Srbija će uvek biti uz svoj narod u Republici Srpskoj.

Gradićemo zemlju

- Ma kakva muka da pogodi naš narod, posao Srbije, naš zadatak, naša obaveza, naša dužnost, naša sveta dužnost je da budemo uz narod Republike Srpske kad je teško, kada vam najmoćnija sila uvodi sankcije. Da, mi ćemo da kažemo: jedna mala slobodarska Srbija neće da uvodi sankcije i pomoći će Republici Srpskoj na svaki mogući način - poručio je Aleksandar Vučić.

Zato će Srbija, dodao je, onoliko koliko može ulagati u sve opštine u RS i pomagati svom narodu, a siguran je da će i Srpska pomagati Srbiji.

- Mi ćemo da gradimo našu zemlju, siguran sam da ćete i vi ovde da gradite RS, ali ono što nikad ne smemo da izgubimo iz vida, to je da čuvamo našu najveću vrednost, ono zbog čega nam se dive, a to je naša ljubav prema slobodi. Nema ničega važnijeg od slobode. Čuvaćemo slobodu našeg naroda. Uvek ćete imati podršku svoje Srbije. Srbija nije tamo daleko, već u svim vašim srcima, kao što je RS u našim srcima, i kao što su svi krajišnici u svim našim srcima u Srbiji i RS. Živela Srbija! - zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje posle sednice Saveta za saradnju Srbije i RS Vučić: Ponašaćemo se kao da sankcije SAD ne postoje! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle serije sastanaka rukovodstva Srbije i RS u Banjaluci. Vučić je naglasio da je stav Srbije da politika sankcija uvek proizvodi pogrešne efekte, uz podsećanje da je gotovo deceniju i sama bila izložena sankcijama. - Sankcije rukovodstvu RS smatramo neprimerenim i nezasluženim i u skladu s tim, bez obzira na to što smo mi mala zemlja, mali narod brojčano, posebno u poređenju s tako velikom i moćnom silom kao što su SAD, Republika Srbija odnosiće se prema sankcionisanim osobama kao da sankcije ne postoje. To je za nas jedina moguća odluka, pravična, časna - poručio je Vučić na zajedničkoj konferenciji s Miloradom Dodikom posle sastanka Saveta za saradnju Srbije i RS u Banjaluci. Predsednik Srbije je rekao da u Hrvatskoj komentarišu kao pretnje njegove izjave da neće postavljati blokade na Drini i da su sve osobe koje su pod sankcijama dobrodošle i da će nastaviti s njima da sarađuje. - Uvereni smo da te sankcije nikome neće doneti dobro, a samo će naneti štetu našem poverenju i u odnose prema tako velikim silama, koje takve mere donose isključivo protiv pripadnika srpskog naroda - napomenuo je Vučić. On je ponovio stav da Srbija u potpunosti poštuje Povelju UN, principe međunarodnog prava i sve norme Dejtonskog sporazuma. I. K.

Milorad Dodik Učili su nas da ćutimo! Ono što se naziva „Olujom“ bio je zločinački poduhvat koji je planiran da bi se etnički očistio taj prostor, rekao je Milorad Dodik. foto: Printscreen/RTS - Učili su nas mnogo puta i odgajali nas da o našim stradanjima i patnji ćutimo. Gotovo da je bio uobičajen refleks srpskog naroda da ne govori o svojim stradanjima. Tek pre devet godina, zahvaljujući jednom upornom Srbinu, Vučiću, deveti put smo ovde da obeležimo stradanja, da kažemo da nećemo zaboraviti - poručio je.

Ekipa Kurira

foto: Kurir