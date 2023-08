SRBIJU OČEKUJE NEKOLIKO BURNIH NEDELJA: Kurti sa Zapada dobio signal za novu eskalaciju?

Srbiju očekuje nekoliko burnih nedelja i pojačani pritisci u vezi sa krizom na Kosovu i Metohiji, ali i u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji. Zbog toga državni vrh mora veoma oprezno da povlači buduće poteze, smatraju sagovornici Kurira.

- Moramo poći od toga da dosadašnji napori Evropske unije i SAD nisu doveli do nekog rezultata. Štaviše, kosovski premijer Aljbin Kurti se ponaša kao da je on sa Zapada dobio signale da može da ide dalje u eskalaciji situacije, počev od zagovaranja "velike Albanije". To je vrlo zabrinjavajuće imajući u vidu da Kurti ne sme ništa da radi bez aminovanja od svojih sponzora. On je jedan od tih instrumenata pritisaka - ukazuje za Kurir bivši diplomata Milovan Božinović.

Povezano sa Ukrajinom

foto: Kurir tv

On napominje i da je teško prognozirati u kom pravcu će sve ići.

- Ne očekujem neke pomake od ovog stanja stvari, u smislu rešavanja konflikta onako kako bi nama bilo prihvatljivo. Na kraju, sve moramo povezati i sa činjenicom da ukrajinska kontraofanziva zapinje, što stvara nervozu na Zapadu i to im može biti znak da nisu dovoljno pritisli ni evropske saveznike ni one koji su neutralni. Ukrajina bi svakako mogla da zaoštri političku jesen u Evropi, u smislu ili si naš ili nisi, i zato svakako možemo da očekujemo pojačavanje pritisaka - konstatovao je Božinović.

Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku, ocenjuje za Kurir da će se pritisci, kao i dosad, odnositi na rešavanje kosovskog pitanja jer se preko toga rešava i pitanje odnosa Srbije prema Rusiji i uvođenje sankcija zbog agresije na Ukrajinu.

foto: Marina Lopičić

- Neka vrsta pripreme i najave novih poteza obavljeni su i u onom pismo evropskih i američkih poslanika i seriji tekstova u medijima o potrebi oštrijeg kursa prema Srbiji, iako to nije zvanična politika ni EU ni SAD. Završava se i letnja pauza u Briselu, pa možemo očekivati snažnije nastojanje da se stvore preduslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, što bi trebalo da podrazumeva ispunjenje evropskog plana o deeskalaciji, kao i ostavke nelegitimnih gradonačelnika na severu KiM. To bi otvorilo put ka stvarnoj normalizaciji, koja nije izgledna ukoliko se jasno ne razdvoji ko je za konflikt, a ko za saradnju i napredak - kaže Grubješićeva.

Dijalog u ćorsokaku

Ona ukazuje i da je Kurtijeva poseta Tetovu pokazala kako se mogu uzdrmati odnosi u regionu, a sve zarad popularnosti kod kuće.

- Očekujem i da američka strana, uključivanjem Džejmsa O'Brajana kao iskusnog diplomate i poznavaoca odnosa u regionu, ozbiljnije pokuša da izvuče dijalog iz ćorsokaka - konstatuje ona.

I. Žigić/