UŽIVO VUČIĆ U BUDIMPEŠTI: Ne sedimo na dve stolice, imamo svoju SRPSKU STOLICU, nikome od nas nije potrebna nijedna vaša!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se prisutnim medijima u Budimpešti u okviru svoje dvodnevne posete toj zemlji.

Nakon susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i sa srpskim atletičarima, predsednik Vučića obraća se prisutnim medijima i saopštava teme o kojima su razgovarali.

foto: Printscreen Pink Tv

- Imali smo važan sastanak sa zvaničnicima Mađarske. Razgovarali smo o brojnim projektima, pre svega pruzi Beograd - Budimpešta. Zamolio sam Orbana da mađarska strana ubrza deo u Mađarskoj, da bismo za samo dve godine išli do Budimpešte za 2 sata i 40 minuta- saopštio je srpski predsednik i nastavio:

- Razgovarali smo o energetskim opasnostima po dve zemlje i kako da zaštitimo interese naših zemalja. Ponudili smo dodatnu saradnju Mađarskoj u vezi sa Expom. Želimo i mi da izgradimo onakav stadion kakav smo juče videli.

Predsednik je rekao da je, u kontekstu EXPO izložbe, ponuđena saradnja Mađarskoj.

Kako je istakao, do oktobra treba da donesemo odluku da napravimo sportski reon, gde će biti Atletski, sportski stadion, bazeni, skakaonice.

- Do oktobra moramo doneti odluku, da napravimo nešto što će da bude poput najvećeg sportskog reona u ovom delu Evrope, gde ćete imati i atletske i fudbalske stadione, da napravimo bazene za vodene sportove. Moramo da nađemo rešenje za to. Postoji jedan problem po pitanju naših novih stadiona, ko će da ih održava. Zato ćemo pronaći neku od najboljih svetskih kompanija koja će nam pomoći da održavamo to, ali i da stalno donosi nove sadržaje - kaže Vučić.

On ističe da je razgovarano i o graničnom prelazu sa Mađarskom, i da će biti urađeno nešto što nije urađeno do sada.

- Pokušaćemo da napravimo jednu kontrolu za građane Srbije i Mađarske. To će biti veliko, zahtevaće stotine miliona evra ulaganja. Zajednički ćemo to ponuditi našim rumunskim prijateljima, da na tromeđi uradimo još jedan takav prelaz. To je predlog mađarske strane, mi smo to prihvatili sa oduševljenjem. To su bile glavne teme razgovora - rekao je predednik i dodao ga čeka sastanak sa Erdoganom, i da će u narednom periodu učestvovati na Demografskom samitu u Mađarskoj, zatim će Katalin Novak posetiti Srbiju, a nakon toga i Orban.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa napadima iz Crne Gore odakle stižu optužbe da se Srbija meša u formiranje nove Vlade, Vučić je rekao da neki žive na tome da rade kampanju protiv Srbije i da na tome zarade političke poene.

Kurir.rs