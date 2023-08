KOLIKO JE BRIKS STREPNJA ZA ZAPAD, A KOLIKO EKONOMSKA ŠANSA ZA SRBIJU? Mesto malih država u velikim savezima

Samit Briksa u Johanezburgu 15. je po redu, ali se prati s nikad većom pažnjom javnosti zbog ambicije da postane kontrateža kolektivnom zapadu. Zemlje okupljene u ovaj ekonomski i politički savez ne samo da čine trećinu globalne ekonomije i 40 odsto svetske populacije već najavljuju novi zamah i proširenje, s planom da do sredine 21. veka dosegnu polovinu globalne ekonomije.

Briks ima nesumnjiv potencijal da preokrene naglavačke dosadašnji svetski poredak, ali ga prate i različite neizvesnosti zbog kojih manje zemlje, poput Srbije, još vagaju svoje šanse.

Drugačiji svet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata je govorio da prati dešavanja u vezi s Briksom i upozoravao da će se desiti dramatične promene ukoliko u taj savez uđu Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i još neke zemlje. On je juče rekao da nije imao puno vremena da isprati šta se sve dešavalo na Samitu u Johanezburgu.

- Očigledno je da oni hoće da naprave izazov Grupi 7. Ima tu mnogo znakova pitanja, ali stvaraju se uslovi za stvaranje drugačijeg sveta, drugo neću da komentarišem - izjavio je Vučić.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić objašnjava za Kurir da je Briks neuporedivo labaviji savez od EU, ali da postepeno raste u nešto što će biti ozbiljan udar na svetski ekonomski poredak.

- U tom interregnumu Srbija treba da baštini jednu i drugu stranu i da se ponaša kao evropska zemlja, u okruženju EU, da bude usmerena na evroatlantski savez, da drži što bolje odnose s njima. S druge strane, zemlje Briksa su one koje nisu priznale Kosovo i to je za nas okruženje u kojem mi dobro plivamo i imamo dobru saradnju. Prirodno je da ćemo biti što je bliže moguće takvom savezu, da trgovinsku zavisnost od Evrope smanjimo saradnjom s Briksom. Zemlje Briksa pozitivno gledaju na Srbiju i cene naše napore da zadržimo političku nezavisnost. U narednom periodu sigurno ćemo s njima jačati relacije. Ne isključuje se da postanemo i deo toga u nekoj perspektivi. Za nas postoji ograničenje u smislu evropskih integracija i značajne dinamike saradnje sa EU, te sigurno nećemo žuriti da budemo formalni članovi, ali ćemo s pažnjom pratiti i analizirati šta nam je činiti na tom planu - ocenjuje naš sagovornik.

EU je naša adresa

Miletić napominje da se Srbija opredelila da bude vojno neutralna i politički nezavisna od bilo kog spoljnog uticaja i u tom smislu je uslovljena ekonomskom saradnjom. Zbog toga naša zemlja, kako kaže, mora da bude obazrivija i da održava što bolje odnose sa onima koji joj donose prosperitet, uprkos nekad i političkim nesuglasicama.

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović ocenjuje za Kurir da Srbija ne treba da gleda na Briks kao na izvor velikih benefita, već da čvrsto drži kurs ka EU.

- Srbija ima za cilj da postane deo EU i tešnja saradnja s Briksom je u suprotnosti sa politikom Brisela. Učlanjenje u ovu organizaciju automatski isključuje članstvo u EU. Mi smo okruženi članicama NATO i EU i to je surova realnost. Dakle, male zemlje poput Srbije ne treba da gaje iluzije o Briksu u smislu da će članstvom u toj organizaciji ili nekom bližom i posebnom saradnjom stvoriti šansu i time ostvariti neke velike benefite. Bez obzira na to što su porasla očekivanja i želje određenog dela javnog mnjenja da će Briks biti alternativa G7 ili EU, to se nije dogodilo - naglašava naš sagovornik. Jovanović smatra da je rezultat ovog, kao i svakog prethodno sastanaka Briksa isti.

- Putin nije došao zbog mogućnosti hapšenja. Si nije održao govor. Napominjem da je Kina suočena s deflacijom i velikom nezaposlenošću mladih. Premijer Indije Modi je svoj govor i prisustvo na skupu iskoristio za izbornu kampanju. Male države treba da traže opipljive ekonomske benefite, a ne da se fokusiraju na populističke predstave - zaključuje Jovanović.

Koliko je veliki Briks Pod jednim krovom 3,2 milijarde ljudi Okosnicu Briksa čini ekonomski savez Rusije, Kine, Brazila, Južne Afrike i Indije. Danas je to savez koji okuplja čak 3,2 milijarde ljudi, naspram kolektivnog zapada, koji je ispod milijarde, ali je daleko čvršće povezan. foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, EPA Government Information Service, AP Themba Hadebe Na ovogodišnji samit u Johanezburgu pozvani su lideri više od 60 država, a zahtev za prijem podnele su 23 zemlje. Poziv da prisustvuje Briksu prihvatio je i generalni sekretar UN Antonio Guteres, kako bi, prema najavi, poslao važne poruke. Ovaj skup je najveći samit šefova država i vlada globalnog juga u poslednjih nekoliko godina. Prvi samit održan je 2009. u Jekaterinburgu. Nijedna članica Briksa nije uvela sankcije Rusiji.

Kurir.rs

