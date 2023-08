KURTI HTEO DA BUDE NEZAVISAN, PA DOBIO HLADAN TUŠ OD AMERIKE? Bratina za Kurir TV: Hovenijer mu zamerio neposlušnost! (VIDEO)

Dva dana nakon upada Kurtijevih specijalaca u zgradu u kojoj se nalaze kancelarije srpskih službi reagovale su Evropaska unija i Nemačka.

Ambasada Nemačke u Prištini poručila je da pažljivo prati dešavanja u Severnoj Mitrovici i drugim opštinama na severu južne srpske pokrajine.

Iz nemačke Ambasade istaknuto je da je je od najveće važnosti da se osigura da ovakva akcija ne izazove nekontrolisanu lančanu reakciju koja bi dovela do visokih tenzija na severu Kosova i Metohije.

Reakcija je stigla i od Evropske unije, koja je, prema rečima portparola Petera Stana, zabrinuta zbog novih odluka Prištine.

Ovim povodom, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je prof. Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Prvo je napomenuo licemerje Kurtija, pa je rekao ako tvrde da su nezavisni, zašto sve rade u dogovoru sa Amerikom:

- Cela situacija ukazuje na temeljno licemerje, to je kontradikcija u samoj stvari. Zašto bi se Kurti savetovao sa Hovenijerom, ako su to predstavnici koji to područje smatraju nezavisnom državom. Ako su nezavisni, neka odlučuju sami šta će da radi, a ako nisu nezavisni onda bi trebalo da se konsultuju. To je ono što je Hovenijer zamerio Kurtiju, odnosno da su radili bez saglasnosti ili dogovora. Ukoliko rade sve u dogovoru sa Amerikom, onda nisu nezavisna država.

Bratina tvrdi da će Kurti, bez obzira, nastaviti sa ofanzivnom politikom:

- Kurti je uhvaćen u neka logička klešta, ali mislim da to ne znači mnogo, bojim se da će Kurti nastaviti sa ofanzivnom politikom. Imamo još nekoliko sati do podneva da vidimo šta će se dogoditi. Mislim da će pokušati da uđu u te prostore, ali biće zanimljivo ako naši ljudi odbiju da izađu iz istih. Moglo bi doći do toga da Kurti konačno demonstrira poslušnost.

