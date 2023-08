"ZATVORI NA KOSOVU SU PUNI SRBA" Odalović o teroru Kurtija: Zabranio uvoz lekova i robe kako bi se naš narod osećao nesigurno

Zbog sve većih pritisaka na Srbe na Kosovu i Metohiji, Srbija će tražiti da se održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pre redovnog sastanka u oktobru.

Ovo je juče izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će se za to birati najbolji trenutak.

Srbija vodi gotovo nemoguću i svakako najbolju moguću politiku za narod, rekao je Vučić i dodao da će Sednicu Saveta bezbdenosti Ujedinjenih nacija tražiti u trenutku kada nama bude najviše odgovaralo.

S druge strane, takozvani premijer Aljbin Kurti kaže da se na severu Kosmeta "faktički desila deeskalacija", a kao argumet za svoje tvrdnje rekao je da na tom području nije bilo incidenata već dva meseca.

Gost "Redakcije" koji je analizirao ovu temu bio je predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović.

Odalović je podsetio na Kurtijeve terore, rekavši da je on čovek incidenata:

- Kriza je eskalirala zahvaljujući Kurtiju, on je uradio sve ono što je izazivalo incidente, provokacije, ranjavanja, hapšenja, brutalno nametanje jedne priče... Kurti je čovek incidenata i to radi kontinuirano. To se pretvorilo u institucioni teror, u zgrade opština je uveo te pripandnike specijalnih jedinica sa dugim cevima. Okupirao je prostor severa KiM i uspostavio je jedan teror kroz tu instituciju. Drugi teror koji primenjuje je pravosudni deo priče, gde se ljudi hapse i određuje im se pritvor uz vrlo malo informacija o tome šta ih čeka.

Potom je podsetio na zabrane Kurtija, a tvrdi da je to činio kako bi se Srbi osećali nesigurno:

- Puni su zatvori Srba, koje je Kurti uhapsio pre par meseci. Kurti instalira te gradonačelnike, uprkos svemu, dovodi policiju i zatvara krug. To je trajalo jedno vreme bez nekih efekata. Potom je dalje otišao, pa je te iste gradonačelnike stavio na funkciju terora koji vrši. Počeo je sa raznim zabranama, da bi to rezultiralo i zabrani uvođenja srpske robe, kako bi Srbe doveo u situaciju da se osete nesigurno po bilo kom, ali i medicinskom pitanju.

