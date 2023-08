Tokom uspešne diplomatske inicijative Srbije u Atini, dok su se događali značajni diplomatski razgovori, Kurtijevi specijalci su ponovno izvršili upad u zgradu koja sadrži prostorije Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

O ovom incidentu je obaveštena i međunarodna zajednica od strane Srpske liste.

Sve ovo se odvijalo istovremeno s diplomatskom ofanzivom Srbije u Atini, gde je predsednik Aleksandar Vučić održavao susrete s liderima iz regiona.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Poseban fokus je bio na njegovom sastanku s predsednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim.

Gost "Redakcije" kod voditeljke Snežane Petrović je Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri UN.

On je prvo akcentovao koje su ključne poruke iz Atine i šta je konkretno najveći uspeh srpske diplomatije:

- Svaka zemlja, bez obzira na to kolika je, ako ima jasne nacionalne interese i ako ih se drži i ne odstupa, ona je poštovana. Dokle god tamo-vamo, hoćeš pa nećeš, udovoljavaš jednima ili drugima, to ne ide. Srbija je pokazala nacionalni interes, a posebno je rekla da neće uvesti sankcije Rusiji. Nema ni smisla da mi poštujemo svačiji, ukrajinski nacionalni interes, a da oni ne poštuju naš. Govorilo se da će Ukrajina priznati Kosovo, ali niti je mogla niti može, ali to je pričam ti priču. Zelenski je potvrdio predsedniku da nema priznanja Kosova.

01:30 ZELENSKI JE POTVRDIO JEDNU STVAR PREDSEDNIKU VUČIĆU Branko Branković analizira: Ovo su ključne poruke sa sastanka u Atini

Potom je rekao da mi ne balansiramo na dve stolice, već da imamo jednu:

- Nema tu balansiranja, jasno je rečeno, pokušavaju da nam stave ono 'ajde, vi ćete na dve stolice da balansirate' ali to nije tačno! Mi imamo jednu stolicu, a to je srpska stolica i to su naši interesi. Mi znamo naš pristup međunarodnim odnosima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

10:12 GRČKA I UKRAJINA NE SMEJU DA PRIZNAJU KOSOVO! Ivica Dačić za Kurir TV samitu u Atini: U suprotnom će ugroziti i svoj narod