EKSTREMNO SAM BIO ZADOVOLJAN ŠTO SU VUČIĆ I ZELENSKI RAZGOVARALI: Ambasador Hil o očekivanjima da se Srbija priključi sankcijama

Američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil rekao je da bi SAD volele da se briselski dijalog odvija mnogo brže i da vide dogovor zasnovan na formiranju Zajednice srpskih opština, kako bi Srbi na severu Kosova znali koja su "pravila igre" i kako će izgledati njihovi životi. Dodao je i da Amerika priznaje Kosovo i volela bi da se pridruži međunarodnim organizacijama, jer je to najbolje za Prištinu, ali i za stabilnost regiona.

U intervjuu za Glas Amerike, na pitanje da li je sastanak sa predsednikom Ukrajine Volorimirom Zelenskim i insistiranje da se u zajedničkoj deklaraciji lidera zemalja Zapadnog Balkana sa samita u Atini ne nađe poziv za uvođenje sankcija Rusiji vidi kao Vučićev akt balansiranja, on je odgovorio da "svi treba da se priključe sankcijama Rusiji, posebno zemlje koje teže da se pridruže EU":

- Moraćete da pitate gospodina Vučića, ali naša pozicija je veoma jasna: svi treba da se priključe sankcijama Rusiji, posebno zemlje koje teže da se pridruže EU. Mislimo da je to ispravna stvar. Mnoge male zemlje su uvele sankcije iako im to nanosi štetu, ali su to ipak uradile jer je to u višem interesu i u interesu veće grupe kakva je EU. Voleli bismo da Srbija uradi isto i da to bude deo njenog puta ka evro-atlantskom sistemu. Kada je reč o sastanku sa Zelenskim, ja sam bio ekstremno zadovoljan kada sam video da su srpski i ukrajinski predsednik seli da razgovaraju. Srbija i Ukrajina imaju dugu istoriju, uvek su se dobro slagale, imale dobre odnose, i zato mislim da je važno što su se sreli, razmenili mišljenja i razgovarali o tome šta budućnost donosi. Jer, biće promena, ovaj rat neće trajati zauvek i videćemo kako će se stvari razvijati. Ali, verujem da su protekli meseci bili važni za narod u Srbiji da vidi kakva je zaista Rusija, i da Srbija treba da se pomeri zapadno, ka evro-atlantskim sistemima.

Na pitanje da uporedi bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, kojeg je upoznao, i Vučića, sa kojima sada radi, i da kaže sa kim je lakše sarađivati, Hil je rekao da nisu za poređenje.

- Ne mogu da ih uporedim, oni su veoma veoma različiti, i vreme je drugačije. I ne mogu da govorim o sličnostima i razlikama aktuelnog predsednika sa nekim poput Miloševića, ostaviću to vama i istoričarima - rekao je Hil.

Komentarišući pismo kojim su parlamentarci iz SAD i evropskih zemalja sugerisali Zapadu da promeni politiku prema Srbiji, tvrdeći da je aktuelna ne funkcioniše i da je zapadni pristup Vučiću "mek“ u kontekstu Kosova, rekao je da bi SAD volele da se Briselski dijalog odvija mnogo brže, kao i da podržavaju gospodina (Miroslava) Lajčaka jer "mislimo da je to pravi pristup".

- I voleli bismo da vidimo dogovor zasnovan na formiranju Zajednice srpskih opština, kako bi Srbi na severu Kosova znali koja su pravila igre i kako će izgledati njihovi životi, to nam je veoma važno. Mi priznajemo Kosovo i voleli bismo da se pridruži međunarodnim organizacijama jer mislimo da je to najbolje za Kosovo, ali i za stabilnost regiona. To je naša politika, i mislim da je ispravna bez obzira na to da li je uspešna ili ne. Igra nije završena - ocenio je Hil.

Na pitanje da li očekuje novu krizu oko Kosova u septembru, kazao je da očekuje pokušaje da dođe do pomaka u dijalogu.

- Ne mogu da predvidim krizu, ali ono što mogu da vidim je novi pokušaj da se problemi reše. Svi su imali šansu da razmisle tokom leta i nadam da ćemo moći da napredujemo. Srbija je najveća zemlja na Balkanu, ima ambicije da se približi Zapadu, ima ambiciozne ekonomske planove, sledi Expo 27, da sam ja na mestu Srbije želeo bih da rešim problem sa Kosovom, da pokažem da i dalje podržavam srpsku zajednicu na Kosovu, ali, konačno, da gledam koji su širi, strateški potezi koje treba povući da bi se približili Zapadu - rekao je Hil.

