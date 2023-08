U jeku diplomatske pobede Srbije u Atini, Kurtijevi specijalci ponovo su upali u zgradu u kojoj se nalaze i prostorije Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srpska lista je o ovome obavestila i međunarodnu zajednicu.

U Atini je predsednik Aleksandar Vučić razgovarao sa liderima regiona, a poseban akcenat je stavljen na njegov razgovor sa predsednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

U Atini je bio i takozvani premijer lažne države Aljbin kurti, ali bez kosovskih simbola na skupu.

Gost jutarnjeg programa koji je diskutovao o ovoj temi je Vladimir Marinković, političar i nekadašnji narodni narodni poslanik.

Prvo je rekao da je ovo diplomatska pobeda, pa je obrazložio:

- To je definitivno diplomatska pobeda, s obzirom na to da se Srbija izborila za nezavisnu i samostalnu politiku, na ovom forumu je ponovo zaštitila svoje interese. Predsednik je pokazao da takva politika može da se vodi. Srbija neće dozvoliti, zarad multilateralnog interesa ili interesa posebne države, koliko god da je velika, moćna, uticajna, da ugrozi sopstveni interes. Tu je pobeda Srbije, jer je pokazala još jednom da može voditi samostalnu politiku. To je od ključnog značaja.

Potom je rekao da je veliki podvig ono što predsednik čini:

01:08 PREDSEDNIK VUČIĆ JE OSTVARIO VELIKI PODVIG U ATINI Marinković objašnjava: Srbija neće dozvoliti da joj se ugroze interesi

- Teško je biti neutralan u ovakvim uslovima. Ono što uspeva da uradi predsednik na geopolitičkom planu je veliki podvig. Pogledajte zemlje poput Češke, Slovačke, tu je takav pritisak vlasti da se stoprocentno opredele na jednu stranu, pa je nastao ambijent da iako hoćete govoriti racionalno i realno o situaciji na terenu, vi to ne smete. Dakle, to se odražava i na slobodu medija, ljudsku slobodu, prava... Zato imamo demonstracije širom Evrope, pritisak je ogroman.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:17 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao predsednika Crne Gore Jakova Milatovića