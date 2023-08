"GRČKA I UKRAJINA NE SMEJU DA PRIZNAJU KOSOVO!" Ivica Dačić za Kurir TV samitu u Atini: U suprotnom će ugroziti i svoj narod

Ukrajina i Grčka neće promeniti stav o Kosovu - saopštio je predsednik Aleksandar Vučić u Atini. Vučić je tu potvrdu dobio od grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajina je jedna od zemalja koja nikada ništa nije učinila protiv Srbije, kao ni obrnuto", rekao je predsednik Vučić i dodao da je zahvalan zvaničnom Kijevu što je imao razumevanja za poziciju Beograda i što je Zelenski shvatio da postoje stvari na koje naša zemlja u ovom trenutku nije spremna i na koje ne može da se opredeli.

Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao samita u Atini.

- Mi imamo principijalne stavove i naši stavovi ne zavise od toga na kom se sastanku trenutno nalazite ili šta tuđe uši žele da čuju. U tom pogledu predsednik Vučić je rekao da će se pridržavati stava koji je predložio na sednici Saveta za međunarodnu bezbednost. A to je da mi osuđujemo odnosno smatramo štetnim rušenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Jer je to isti problem koji mi imamo. Međutim, sa druge strane zbog naših nacionalnih interesa nismo se pridružili sankcijama Rusiji. Zato što to nisu sankcije organizacija kao što su UN, već biletelarne ili jedne organizacije kao što je u ovom slučaju EU. Naša pozicija je sad teška jer mi težimo toj EU - istakao je Dačić.

foto: Kurir televizija

Dačić se potom dotakao izjave predsednika Aleksandra Vučića o tome da Grčka neće priznati Kosovo kao ni Ukrajina.

- Imamo 2 pristupa tu, a nijedan nije autentično srpski. Prvi kaže da moramo da prihvatimo sve na što kažu na Zapadu i zato što nismo osudili Rusiju i sankcije zato će Ukrajina da prizna Kosovo. Drugi pristup je bliži Rusiji i kaže da mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine iako Ukrajina vrda kada je pitanje Kosova i Metohije. Zato sam ja rekao da mi imamo principijalni stav i naš se stav ne menja bez obzira na problem - rekao je Dačić i dodao:

- Oni nama govore da pustimo Kosovo i da je ono drugačiji slučaj. Mi ne možemo da se složimo sa tim jer se time pokušava prikriti kolektivna krivica jer je haos na međunarodnoj političkoj sceni nastao kršenjem presedana kao što je Kosovo. Vi onda imate veoma velike teškoće da objasnite zašto se to ne može dešavati u nekim drugim delovima sveta. Ta odluka Ukrajine samo može da je šteti jer onda govore time da pitanje teritorijalnog integriteta nije svetinja.

Voditeljka Jelena Pejović je potom napomenula da Grčka nije priznala Kosovo, ali da je izgradila biletelarne odnose sa KiM i da se Aljbin Kurti na kraju našao na spisku zvanica na samitu u Atini dok predsednik Albanije nije.

- To su biletelarni odnosi između Albanije i Grčke. To je još jedan pokazatelj da postoje određeni problemi koji se ne mogu rešavati nekim proevropskim integracijama. Već da postoje realni problemi na terenu kao odnosi između Albanije i Grčke, odnosno hapšenje gradonačelnika u jednom gradu u Albaniji gde grčka nacionalna manjina živi - rekao je Dačić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Nije bilo zastava. Samim tim Kosovo nije tretirano kao nezavisna država. Mi nikada nismo bili protiv učešća predstavnika Kosovo, ali smo bili protiv njihovog obeležavanja kao nezavisne države. Pitanje je šta se dešava kada oni to ne poštuju. Zato je Grčka vodila računa o svemu tome. To su sve niži nivoi predstavljanja nego što je kada vi uspostavite diplomatske odnose. Grčka nije priznala Kosovo i ne sme da se usudi na takav potez zbog svog naroda na Kipru.

Podsetimo, Zelenski se zahvalio Vučiću na humanitarnoj pomoći koju naša zemlja pruža ukrajinskom narodu, kao i njihovim građanima koji su kod nas našli utočište od rata. Zvanični Beograd je izdejstvovao i da u Deklaraciji, koju su na neformalnoj večeri usaglasili lideri EU, Ukrajine i devet balkanskih zemalja nema ničega što je protiv interesa Srbije. Predsednik je naglasio i da "smo u Atini zaštitili svoje interese koliko smo mogli i da je to naš posao - da čuvamo i štitimo naše interese".

