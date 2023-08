UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U OVČI: Ovo je pokazatelj koliko mi volimo vas! Uručio ključeve Milojevićima sa četvoro dece (FOTO)

* Imate svoj krov nad glavom, rekao je Žiofre na srpskom rekavši da je to srpski izraz koji danas postaje stvarnost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji svečanog uručenja ključeva 250 novoizgrađenih stanova za izbegla lica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

1 / 9 Foto: Printscreen/TV Pink

- Hvala Rajka, hvala Evropo! 724 ljudi danas dobija svoj dom, to je velika stvar! Hvala svima koji su dali tolike pare, a naše je bilo da radimo... Gledam odakle su došle sve ove porodice, iz Hrvatske, BiH... I znate moj otac je rođen u izbeglištvu i dobro znam izreku odakle on potiče, a oni kažu: Nikada vi u Srbiji nećete razumeti šta nama Srbija znači i koliko mi Srbiju volimo... A ovo je pokazatelj koliko mi volimo vas, da vas nikada nećemo zaboraviti i da smo uvek uz svoj narod gdegod on živi - kazao je predsednik koji je pomenuo i porodicu Milojević koja danas dobija svoj stan a ima najviše dece.

foto: Printscreen/TV Pink

- Do kraja 2028. tražim od vas, i od Vlade Srbije, Komesarijata, Grada Beograda, da više od 8.000 izbeglih koji još nemaju krov nad glavom dobiju svoj stan da ti ljudi mogu normalno da žive i imaju budućnost u voljenoj Srbiji - dodao je Vučić.

Svečanost je počela u 10 časova. Glavni donator je EU a ostali donatori su SAD, Nemačka, Italija... Program se sprovodi pod pokroviteljstvom Oebsa i UNHCR-a.

Lično se zahvalio ambasadoru Emanueleu Žiofreu, EU i svim donatorima.

- Mi Srbi i te kako znamo da kažemo hvala - rekao je Vučić koji je potom poželeo sve najbolje porodicama koje se useljavaju

Ovako izgledaju nove zgrade sa stanovima

1 / 3 Foto: Printscreen/TV Pink

Okupljenima se prvo obratio Emanuele Žiofre, ambasador EU u Srbiji, koji je pozdravio zvaničnike Srbije, diplomatski kor i ponosne vlasnike novih stanova.

Obraćanje ambasadora Žiofrea

- Imate svoj krov nad glavom - rekao je Žiofre na srpskom rekavši da je to srpski izraz koji postaje stvarnost za ove ljude koja predstavlja novu fazu u njihovim životima i mesto koje će moći da nazovu svojim domom.

- Danas počinjete novu fazu u svojim životima, imate svoj krov nad glavom, mesto gde ćete stvarati nove uspomene sa svojim voljenima, siguran sam da ćete stvarati srećna sećanja, srećno svima, bolji smo zajedno i srećno useljenje - rekao je Žiofre.

foto: Printscreen/TV Pink

On je rekao da zna da su prošli kroz teška vremena tokom ratova devedesetih, izgubili sve svoje, svoje voljene, svoja mesta koja su tako voleli.

U projektu su učestvovale četiri zemlje, nekadašnje članice SFRJ. On je dodao da su zgrade energetski efikasne i da koriste geotermalne pumpe za centralno grejanje, a ima i stanova prilagođenim osobama sa invaliditetom.

Naglasio je i da je ovo zajednički napor i stoga želi da se zahvali i čestita opštini i gradu, te gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću, kao i Komesarijatu za izbegle Republike Srbije.

U ime novih vlasnika stanova obratila se Branka Kesić

U ime novih vlasnika stanova obratila se Branka Kesić koja se zahvalila u ime 250 izbegličkih porodica. Ona je 1995. sa majkom i ocem izbegla iz Hrvatske, iz Gračaca.

foto: Printscreen/TV Pink

Ona je do danas živela sa svojim ocem kao podstanar u Zemunu ali od danas ona će konačno imati svoj dom. Ona se zahvalila svima, donatorima, Srbiji, Beogradu i predsedniku Srbije jer "nas niste zaboravili i jewr brinete za nas".

foto: Printscreen/TV Pink

- Živeo predsednik, živela Srbija - rekla je Kesićeva vidno dirnuta. Ona je pozdravila i svoje komšije koji su dočekali krov nad glavom.

Kurir.rs