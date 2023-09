"AKO DONESU ZLATO IZ PARIZA, SVAKOME PO 200.000 EVRA" Predsednik Vučić primio zlatne basketaše, dobio i poseban poklon

Foto: screenshot Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posetu mušku reprezentaciju Srbije u basketu 3x3.

Naši momci su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Predsednik Vučić je rekao da je stvarno ponosan na basketaše.

- Ovi ljudi su naučili da donose medalju sa svakog takmičenja, i one su uglavnom zlatne. I oni su nezadovoljni kada ne osvoje zlato. To je sada olimpijski sport, i mi se nadamo zlatu iz Pariza - kaže on.

Predsednik se zahvalio i stručnom štabu i svima koji su radili sa našim basketašima.

foto: screenshot Video Plus

- Od Majstorovića, Vasina, Baraća, Kojića, svih koji nam donose ove veličanstvene medalje. Ja sam gledao samo polufinale sa Letonijom, nažalost nisam mogao finale sa Litvanijom, ali ću da vratim, čuo sam da je bila teška utakmica - kaže Vučić.

On je razgovarao sa basketašima Srbije pre obraćanja, i otkrio je da će nagrada za svakog od njih biti po 200.000 evra ako osvoje zlato na Olimpijadi.

- Hoću da im se zahvalim na ogromnom trudu i radu, mi ćemo da učinimo šta je do nas, a na njima je da nam radom, ambicijom i ljubavlju prema sportu i Srbiji još jedanput to pokažu i obraduju nas - ističe predsednik.

Vučić dodaje da kod basketaša ne može da se desi kiks.

- Pomalo se školujem za tog trenera. Jeste bio rezultat 21:18, ali verujte nijednog sekunda nije se dovodio u pitanje pobednik. Oni su sve vreme to držali pod kontrolom, da ste videli njihovu potpunu nadmoć nad protivnikom - rekao je on.

1 / 10 Foto: screenshot Video Plus

Predsednik se potom zahvalio zlatnim basketašima, i poželeo im puno uspeha.

- Znam da imate mnogo sastanaka i vi, a i mene čekaju ne tako lepe stvari u Briselu - dodaje Vučić.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović rekao je da nam ovi momci već mnogo godina donose sreću i radost.

- Savez je tu da obezbedi uslove, a mi ne bismo mogli da funkcionišemo bez pomoći države i predsednika Vučića. Kome se to ne sviđa što sam rekao, žao mi je, ali je tako. A siguran sam da će ti momci sve uraditi da donesu zlato - rekao je Danilović.

Kapiten naše reprezentacije Dejan Majstorović zahvalio se predsedniku Vučiću što je izdvojio vreme da ih ugosti i na podršci koju im daje svake godine.

- Čast i privilegija je igrati za Srbiju, sa ponosom predstavljamo našu zemlju i nadamo se da sve ljude u Srbiji činimo ponosnim. Nadam se da se vidimo ovde sledeće godine posle Olimpijskih igara u Parizu - rekao je Majstorović.

On je predsedniku poklonio loptu sa potpisima svih članova ekipe.

foto: screenshot Video Plus

- Vama hvala na trudu, ovo je divan specijalan poklon. Nadam se da ću pred kraj mandata barem sa Olimpijskih igara da dobijem još jednu ovakvu loptu - poručio je Vučić.

(Kurir.rs)