RAMA: Kfor treba da preuzme kontrolu na severu, dve strane da iskoriste činjenicu da je francusko-nemački plan još uvek na stolu

Premijer Albanije Edi Rama je rekao da će Kfor morati da preuzme kontrolu na severu Kosova i Metohije. On je rekao da dve strane treba da se vrate dijalogu dok je francusko-nemački plan još na stolu.

"Kfor mora da preuzme kontrolu nad severom Kosova. Mnogo puta sam davao ovaj predlog, opširno sam objašnjavao zašto. Svaki današnji izgovor da „nemamo trupe“ može dovesti do mnogo većeg mešanja u trupe sutra, ali i do poteškoća.

Zato sam danas ovde i drago mi je da ovo traži i Kosovo, odnosno Kfor na severu. Nisam čuo da se Srbija tome protivi. Ovde uopšte nije bitno ko to traži, ovo traži situacija danas, da je to ranije urađeno ne bi bilo. Malo kasno po mom mišljenju, ali bolje malo kasno nego prekasno. Drago mi je da je Osmani javno zatražio pomoć SAD za nacrt asocijacije. U suštini, njen zahtev je pozitivan, to je konačno korak u pravom smeru od strane Kosova. Nije bitno ko ga piše i ko ga predlaže, ali je važno samo jedno, nacrt će ispuniti legitimni zahtev procesa dijaloga, na osnovu sporazuma potpisanog između Vlade Kosova i Vlade Srbije. Vlade dolaze i odlaze, ozbiljne zemlje ne, one nastavljaju da sprovode sporazume. Francusko-nemački plan je i dalje na stolu.", rekao je Edi Rama.

Kurir.rs