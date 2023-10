PRIPADNICI ROSU BLOKIRALI DVA SRPSKA SELA KOD LEPOSAVIĆA: Analitičari: Teško će se izbeći dalja eskalacija na severu KiM!

Teror kosovskog premijera Aljbina Kurtija nad Srbima na severu Kosova i Metohije ne prestaje. U južnoj srpskoj pokrajini podižu se nove blokade, pretresaju srpski objekti, a građani su ostavljeni da se snalaze kako znaju i umeju imajući u vidu da su već danima bez dovoljne količine lekova ali i novca. Kosovska policija je juče na nekoliko lokacija na severu izvršila pretres, kako je navedeno, u vezi s događajima u Banjskoj, a to je potvrdio i zamenik direktora kosovske policije za region sever Veton Eljšani.

Policija je obavila pretres u blizini glavnog mosta na Ibru u Severnoj Mitrovici, a kako su naveli iz kosovske policije, na jednoj lokaciji nađene su eksplozivne naprave.

Kosovska policija je akciju pretresa sprovela i u naselju Tri solitera, a građani su s razlogom bili uznemireni imajući u vidu da niko nije znao šta se dešava kada su se pojavili policajci sa šlemovima i fantomkama.

Prethodnu noć, pomoću oklopnih vozila i kamiona s dizalicom, pripadnici ROSU postavili betonske barikade u opštini Leposavić, nadomak sela Stanuloviće.

Osim ovog sela, od Leposavića je odsečen i Zrnosek, a oni koji iz ova dva mesta rade u Leposaviću zbog blokada ne mogu da dođu do posla kolima, već moraju da pešače 15 kilometara! Desetak porodica, takođe, u tim selima živi od poljoprivrede, a da bi došli do svojih njiva i parcela, potrebno je da zaobilaznim putevima prođu na desetine kilometara.

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije za Kurir ocenjuje da se, nažalost, zasad ne vidi kada će prestati Kurtijev teror nad Srbima na severu Kosova i Metohije.

- Ne vidi se kraj pre svega zato što međunarodna zajednica nema jasan i čvrst stav po pitanju Kurtija i pokušava da izjednači odgovornost, pa čak i da je malo više prebaci na Beograd, ako je to moguće. Suočavamo se s humanitarnom katastrofom i biće vrlo nezgodno i teško izbeći eskalaciju situacije ako se nastavi ovako. Kurti prosto nema odgovornost da treba sačuvati mir i to je najopasnije. Njegov odnos prema Srbima je vrlo rizičan i za sada ne obećava poboljšanje situacije, pre svega bez većeg uticaja od međunarodnih faktora - ocenio je Miletić.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović takođe ne vidi kraj Kurtijevom teroru nad Srbima.

- Sve to s čime je suočen srpski narod na KiM posledica je neprincipijelne antisrpske politike vodećih zemalja Zapada. Ne treba se zavaravati Kurtijem i svaljivati sve na njega jer se on ništa ne pita, on je samo izvršilac, a odgovornost nose one zemlje koje decenijama planski i sistematski rasparčavaju srpski narod, podržavaju separatizam i ilegalno otcepljenje. Na njima je odgovornost za ovakav život srpskog naroda na Kosovu - jasno poručuje Jovanović za Kurir.

Dramatično Ponestaju lekovi, ne stiže ni novac za penzije Zbog činjenice da je zatvoren punkt na Jarinju, na KiM ne stižu ni preko potrebni lekovi, a poslednjih dana banke u srpskim sredinama ostale su bez dinara jer se novac, prema postojećim pravilima, dopremao samo preko tog punkta. Tako su pogođeni svi oni koji su egzistencijalno vezani za institucije Vlade u Beogradu - zaposleni u zdravstvu, prosveti i drugim službama Vlade Srbije, a ni većini penzionera nisu isplaćene penzije. Takođe, direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek upozorio je da ponestaje lekova i da je na pomolu humanitarna katastrofa ukoliko uskoro na KiM ne budu dopremljeni medikamenti, kiseonik i drugi medicinski materijal.

