"JASNO JE DA VAMA JEDINI CILJ PREVELIKA ŽELJA ZA VLAŠĆU" Kraljevački naprednjaci osudili napade na predsednika Srbije

Povodom prikazivanja filma „Ja, Aleksandar: Državni gambit“, koji je emitovan sinoć na jednoj od privatnih televizija, saopštenjem za javnost oglasio se Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kraljevu koji je ocenio da je to „dokaz da su program i politika naše opozicije jedino mržnja usmerena prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću“.

- Mi, kraljevački naprednjaci, na čelu sa predsednikom dr Predragom Terzićem pitamo: Draga opozicijo, da li je to sve što imate da ponudite građanima Srbije? Najgnusnije laži i mržnju uobličene u jedan propagandni film finansiran tajkunskim kapitalom. Umesto ideja, konkretnih rešenja, programa i planova, vi nudite uvrede na račun jednog čoveka i njegove porodice. Vi nudite uvrede na račun predsednika Srbije i države Srbije. Iste one Srbije koja je tonula dok su na vlasti bili Đilas, Jeremić i koja bi nastavila dublje da tone uz Marinuku Tepić i sličnima. Vi udarate na porodicu, na ono što je sveto svakom čoveku! Jasno je da vama jedini cilj prevelika želja za vlašću i da za to ne birate sredstva, kaže se u saopštenju za javnost kraljevačkih naprednjaka.

U saopštenju se dodaje da Srpska napredna stranka nije stranka mržnje i da će njen jedini odgovor biti još jača i snažnija borba za bolji život naših građana, jer, kako je navedeno - „Srbija ne sme i neće da stane“!

Kurir.rs/J. S.