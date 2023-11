MINISTAR MALI ODGOVARA NIKEZIĆU: Od JAT-a koga ste doveli do ivice bankrota, došli smo do profitabilne i moderne Er Srbije

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku SSP Dušanu Nikeziću na njegovu izjavu vezanu za Er Srbiju.

U danu kada je saopšteno da je Srbija vlasnik 100 odsto avio kompanije, Nikezić je izjavio da treba da se "polože računi".

"Toliko mi često potpredsednik SSP-a Dušan Nikezić piše pisma, da je izgleda njegov šef Dragan Đilas, lider opozicije, potrošio sada već famoznih 619 miliona evra, pa želi da se vrati na vlast i da opljačka punu kasu.

Jer, najveći remetilački faktor opozicione politike u Srbiji je uspeh ove vlasti. Dok oni pišu tugaljiva pisma, mi gradimo auto-puteve, škole, bolnice, trgove, industrijske centre, dovodimo fabrike u Srbiju, otvaramo radna mesta, reformišemo preduzeća koja su uništili", naveo je ministar Mali i dodao:

"Jedno od njih bio je nekadašnji JAT, u davnim vremenima jugoslovenski biser, a pre deset godina preduzeće na ivici bankrota sa dugovanjem od 400 miliona dolara, ekonomski ruinirani nekadašnji gigant o kome danas Nikezić želi položene račune".

Mali dalje navodi:

"Večno je pitanje zašto vi niste podigli srpski avio saobraćaj kada ste to mogli da uradite? Niste, jer niste umeli baš nijedan pravi ekonomski potez da povučete dok ste bili na vlasti. Nedavno je Air Serbia obeležila deset više nego uspešnih godina tokom kojih je konstantno rasla i napredovala, postala sistemski važna kompanija i naša neraskidiva veza sa svetom, koja daje ogroman doprinos ukupnoj ekonomiji naše zemlje. Od uništenog JAT-a, koji je grcao u dugovima jer je bio prezadužen, baš kao i Beograd u vreme Đilasa, došli smo do profitabilne, moderne i uspešne avio-kompanije koja očekuje oko 50 miliona evra dobiti u ovoj godini, što će biti apsolutni rekord. Na kraju 2015. godine flotu naše kompanije činilo je čak 20 aviona, što je devet više u odnosu na poslednju godinu JAT-a kada je te 2012. imao 11 aviona. Uspostavili smo i redovan saobraćaj između Balkana i Amerike, između Beograda i Njujorka, posle skoro četvrt veka. Osim tog Erbasa koji je nazvan Nikola Tesla, kasnije smo nabavili još jedan Erbas A330, koji nosi ime našeg velikog naučnika Mihajla Pupina, i uspostavili direktnu liniju sa Kinom. Air Serbia je time uspostavila direktne letove do Kine posle 22 godine, odnosno od oktobra 2000. kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking. To je danas kompanija sa više od 1.500 zaposlenih koja svake godine leti na sve više destinacija – trenutno u 87 različitih gradova, što je 54 destinacije više u odnosu na 2012. godinu. Ove godine, do septembra, realizovan je 33.871 let što je skoro duplo više u odnosu na 2012. godinu kada je obavljeno 18.023 letova. Pritom, do septembra ove godine je već prevaziđen rekord iz predpandemijske 2019. godine. Ukupni prihodi kompanije u prvih devet meseci ove godine iznose 488 miliona evra, što je rast od 251 odsto u odnosu na 2012. godinu. Ono što je za mene kao ministra finansija posebno važno jeste i da je za svojih 10 godina postojanja uplaćeno u budžet više od 17 milijardi dinara. Tokom ove godine 3,5 miliona putnika je letelo na krilima Air Srbije, dok je u celoj 2012. godini JAT prevezao 1,4 miliona putnika. Verujem da će se do kraja ove godine doći do cifre od četiri miliona prevezenih putnika što će biti apsolutni rekord".

foto: Er Srbija

Ministar finansija poručuje da će nastaviti istim putem.

"Mi ćemo istim putem nastaviti i dalje, jer se pokazalo da je to put napretka i razvoja, put kojim stvaramo bolju i uspešniju Srbiju, jaku i uspešnu Er Srbiju.

A vi ste joj, nažalost, baš kao i celoj srpskoj ekonomiji polomili krila i sada kada opet letimo, sigurno vam nećemo dozvoliti da nas vučete nazad.

Za Srbiju danas postoji samo napred, let je trasiran.

A, kažete, polaganje računa?

Pa, to vam je zakazano za 17. decembar. Svi se radujemo", zaključuje Siniša Mali.

(Kurir.rs)

