MINISTAR VESIĆ SA MAĐARSKIM KOLEGOM: Nakon osam godina ponovo uspostavljena železnička linija Subotica - Segedin!

Nakon osam godina danas je ponovo uspostavljena železnička linija na relaciji Subotica - Segedin, a tim povodom ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić dočekao je na železničkoj stanici Palić mađarskog ministra Janoša Lazara.

Vesić je naglasio da su Srbija i Mađarska prijateljske zemlje i da je ovo samo još jedan korak koji pokazuje da u ovom trenutku ne postoje dve zemlje ili dva naroda koji bolje sarađuju od Srbije i Mađarske, odnosno Srba i Mađara.

- Pre dve godine, naši lideri Aleksandar Vučić i Viktor Orban su spojili ovu železničku prugu i mi danas imamo priliku da od danas imamo pet vozova dnevno iz Subotice ka Segedinu i iz Segedina ka Subotici. To su vozovi prijateljstva i veoma će koristiti ljudima sa obe strane granice - rekao je Vesić.

foto: Foto: Predrag Mitić

Naveo je da nas čeka i uspostavljanje brze pruge od Beograda do Budimpešte, da će biti završena pruga do Subotice do kraja sledeće godine i da će to biti prava kruna u odnosima dve zemlje jer će na taj način još bolje biti povezane.

- Takođe, čeka nas i izgradnja pruge Subotica - Baja i to je plan Srbije i Mađarske za budućnosti - naglasio je Vesić.

foto: Foto: Predrag Mitić

Mađarski ministar Janoš Lazar naglasio je da ovde nije reč samo o simboličnom događaju, već o nečemu što će stvarno i funkcionisati, odnosno da će po pet parova vozova funkcionisati između Subotice i Segedina.

- Srbija nam je pomogla da ostvarimo naš stari plan, jer danas možemo da kažemo da se mi Mađari i Srbi držimo zajedno i da se Mađarska i Srbija drže zajedno. Današnji dan i ova linija je simbol tog zajedništva - rekao je Lazar.

Istakao je da se radi na tome da Srbi i Mađari mogu šti više da se zbliže, zajednički da rade, da može da se saobraća ne samo drumovima, nego i vozovima i da se ne može stići u Mađarsku samo jednim putem nego na više prelaza.

foto: Foto: Predrag Mitić

Prvi dolazak voza iz Segedina u Suboticu pozdravio je i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić istakavši da je ovo veliki događaj kako za grad Suboticu, tako i za Srbiju i Mađarsku, naročito za građane Palića, Hajdukova, Bačkih Vinograda i Šupljaka.

- Ponovno uspostavljanje železničke linije između Subotice i Segedina će doprineti jačanju veza dva naroda i jačem povezivanju dva bratska grada. Simboličnim povezivanjem šina 18. oktobra 2021. godine su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban otvorili rekonstrukciju pružnog pravca u dužini od 45 kilometara, čime se dobija na bržem protoku roba, ljudi i usluga. Očekuje se završetak brze pruge Beograd - Budimpešta, a grad Subotica je na toj liniji centralna tačka koja u kulturnom smislu odavno povezuje srednju i južnu Evropu, što će se sada videti i kroz železnički saobraćaj - rekao je Bakić.

foto: Foto: Predrag Mitić

Predsednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor istakao je da železnička linija od Subotice do Segedina za dva naroda znači život.

- Ovo znači da ljudi ne treba da se presele u Mađarsku ako tamo žele da uče, studiraju ili rade, već da svakodnevno bezbedno, brzo i relativno jeftino mogu da stignu na svoja radna mesta, na fakultet, da tamo obave poslove i drugo, a isto tako iz Mađarske mogu da stignu za Srbiju - rekao je Pastor.

Izrazio je zadovoljstvo što se uspelo u tome da se red vožnje uskladi sa očekivanjima građana, jer je pre samo mesec, mesec i po govoreno o dva para vozova, a sada govorimo o pet.

foto: Foto: Predrag Mitić

- Drago mi je što su vlade Srbije i Mađarske razumele da je ovo život znači i da treba što više vozova da saobraća na ovoj liniji - naveo je Pastor.

Ministri su podsetili i da se radi na proširenju graničnog prelaza Horgoš, da će se sledeće godine raditi proširenje Y kraka kako bi granični prelaz Kelebija mogao da bude proširen na dva, kao i granični prelaz Hercegsanto, kao i da za desetak dana počinje izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg prema Rumuniji.

