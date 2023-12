ĐORĐA MELONI U ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI: Premijerku Italije ugostiće danas predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednicu Vlade Italije Đorđu Meloni koja će boraviti u prvoj poseti Srbiji otkako je izabrana na mesto premijerke Italije.

Kako je najavljeno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, za 13 sati predviđen je svečani doček predsednice italijanske Vlade ispred Palate ''Srbija''.

Vučić i Meloni će zatim imati tet-a-tet sastanak, nakon čega su predviđene izjave za medije.

Vučić je pre dva dana u Dubaiju rekao da očekuje srdačan razgovor sa italijanskom premijerkom.

Na pitanje da li će tema razgovora biti i mogućnost da se Italija aktivnije uključi u pregovore sa Prištinom o čemu je ranije govorila Meloni, Vučić je za RTS kazao da će i to biti tema, ali i bilateralna saradnja dve zemlje i ekonomski odnosi.

"Italija je jedan od najznačajnijih partnera, očekujem srdačan, dobar razgovor. Hvala Đorđi Meloni što dolazi u Srbiju i to dolazi pravo iz Dubaija i to je dobra vest za ljude u našoj zemlji. To pokazuje i kako je Srbija pozicionirana i kako ima poštovanje u svim delovima sveta i verujem da su to važne stvari", rekao je Vučić.

Kurir.rs