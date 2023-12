"NE ZNA SE KOJE PRINCIPE POŠTUJU VELIKE SILE" Vučić poručio: Ako stave članstvo Kosova u UN u poglavlje 35 – jasno da nas ne žele

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se danas u svetu ne zna koje principe poštuju velike sile, ali da to svakako nije Povelja UN.

Govoreći o klimatskim promenama, Vučić je rekao da moramo da čuvamo vazduh i celu našu zemlju za naše ljude, za zdraviji život i za zdraviju planetu, ali je ukazao da je za to potreban ozbiljan novac. Ne očekuje da će se u Poglavlje 35 u pregovorima sa EU uvrstiti Ohridski sporazum, jer bi time defakto zatvorili vrata za Srbiju.

Na samitu o klimatskim promenama u Dubaiju učestvuje 170 svetskih lidera, uključujući i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On se danas sastao i sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamed Bin Zajedom el Nahjanom. U razgovoru za RTS kaže da je reč o prijatelju Srbije.

- On je naš veliki prijatelj. Interesantno je da je pre mene imao bilateralne sastanke sa Makronom, Đokom Vidodom iz Indonezije, posle mene i Erdoganom, Šolcem. Onda vam je jasno da smo u društvu onih koji su mnogo važniji u svetu od nas, ali to pokazuje kakav je njegov iskreno prijateljski odnos prema našoj zemlji - rekao je Vučić.

Govoreći o temi samita, Vučić je rekao da su posledice klimatskih promena katastrofalne po čovečanstvo, posebno za zemlje koje su okružene morem.

- Ja sam pokušao danas da u svom kratkom izlaganju, jer smo svi ograničeni vremenom koje imamo, da ukažem i na neke druge probleme. Kako možete da očekujete da sve ono što smo dogovarali u Parizu i Glazgovu i na drugim mestima, bude sprovedeno u delo ako u međuvremenu tri puta više bude potrošeno na oružje nego na bilo kakvo drugo ulaganje, na municiju, nego na bilo kakvo ulaganje u borbu protiv klimatskih promena? I kako to možemo da uradimo ako nemamo dogovor koja su to pravila koja važe u svetu i koji su to principi na kojima se svet zasniva - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Rekao je da se ne zna koji se principi poštuju, ali da to svakako nije Povelja UN.

- Ne zna se koje principe poštuju, jer ne poštuju principe Povelje Ujedinjenih nacija, ne govorimo o Srbiji, ona to radi, već govorimo o velikim silama. Onda teško da možete da imate mnogo optimizma i lepo je što je šeik Muhamed izdvojio 30 milijardi da stavi u poseban fond za borbu protiv klimatskih promena, ali nisam preterani optimista da ćemo u svemu tome svi uspeti i da ćemo svi zajednički da radimo jer vidim koliko su antagonizovani interesi velikih sila - istakao je predsednik Srbije.

Naveo je i da se danas iza zavese najviše govorilo o Izraelu, Palestini, Ukrajini, Rusiji, o Kini, Tajvanu i drugim pitanjima koja na dnevnom ili srednjoročnom nivou mnogo više muče ljude od samih klimatskih promena.

Govoreći o poziciji Srbije, rekao je da je za naše građane važnije u ovom trenutku da imaju struju nego što ćemo mi sa 0,000001 odsto dadoprinesemo emisiji štetnih gasova.

- Ali mi moramo sebe da menjamo zbog sebe, zbog svoje zemlje, zbog naših ljudi, zato moramo da bukvalno upetostručimo i to u najkraćem mogućem roku obnovljive izvore energije, dakle da idemo na koliko je moguće – vetar, sunce. Iako to nisu tako sigurni izvori energije ili jednako sigurni izvori energije kao neki drugi, morate da balansirate, morate da imate reverzibile, morate da imate mnogo toga, ali kako god da se okrenemo, mi u to moramo da uđemo. Moramo da uđemo u ozbiljne finansije, u ozbiljni novac jer moramo da čuvamo i vazduh, moramo da čuvamo i celu našu zemlju za naše ljude, za zdraviji život naših ljudi, za zdraviju planetu - poručio je Vučić.

Mediji prenose da će Savet EU predložiti Evropskoj komisiji da se u pregovarački proces, odnosno u poglavlje 35, uvrsti Ohridski sporazum. Vučić smatra da se to neće desiti, jer bi time evropska vrata za Srbiju bila zatvorena.

- Ja ne mislim da je moguće da to bude u celini deo pregovaračkog poglavlja zato što bi time defakto zatvorili vrata za Srbiju. Dakle, postoje stvari koje smo mi rekli da hoćemo da implementiramo i šta je to što je, i to sam nebrojeno puta rekao i Šolcu i Makronu i svima drugima, apsolutno nemoguće. Ako vi stavite u to da je članstvo Kosova u UN deo poglavlja 35, onda nam je jasno da ne želite Srbiju - naveo je Vučić .

Rekao je i da je Srbija spremna za otvaranje jednog klastera, kao i da se nakon nekog perioda i zatvore poglavlja u okviru tog klastera.

- Za mene je važno i to da ljudi vide, da budemo na evropskom putu, važno je da šaljemo i dobre poruke po tom pitanju, ali je važno da ljudi vide da zemlja dobro radi, da i naša ekonomija, da i kada radimo na energetici, da radimo dobre stvari za zemlju, da radimo ono što podržava Evropska unija, a da u stvari to zavisi od političkih kriterijuma, a to je uvek Kosovo i Metohija - naveo je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Penzionerima je ovih dana isplaćena jednokratna pomoć od 20.000 dinara, a sada studenti mogu da počnu da koriste studentske kartice.

- Studentske kartice su od danas aktivne ili efektivne i studenti mogu da ih koriste. Presrećan sam što su naši penzioneri dobili tih 20.000 dinara. Verujem da će i oni moći nešto da kupe sebi, ali će moći da kupe i svojim bližnjima, da ih obraduju nečim. Lep dan za njih, malo naše pažnje za njihovo strpljenje i za sve ono što su za zemlju uvek bili spremni da učine - rekao je Vučić.

Istakao je i da bi u ponedeljak svim jedinicama lokalne samouprave trebalo da bude uplaćen novac, što znači da bi do petka svi srednjoškolci trebalo da dobiju novac, odnosno njihove majke, staratelji.

Vučić je, govoreći o predstojećoj poseti italijanske premijerke Đorđe Meloni Srbiji, rekao da očekuje da će razgovarati i o Kosovu, s obzirom na to da je Meloni najavila da će se Italija aktivnije uključiti dijalog Beograda i Prištine.

Dodao je da će biti reči i o bilateralnoj saradnji i ekonomskim odnosima dve zemlje.

- Italija nam je jedan od najznačajnijih partnera. Očekujem srdačan i dobar razgovor. Hvala Đorđi Meloni što dolazi u Srbiju i to pravo iz Dubaija. To je dobra vest za našu zemlju i pokauje kako je Srbija pozicionirana i da ima poštovanje u svim delovima sveta - naveo je Vučić.

Najavio je i da će oko 10. decembra Srbiju posetiti predsednici Azerbejdžana i Bugarske, koje će ugostiti na bilateralnim sastancima, što je, kako kaže, važno zbog energetske stabilnosti i odnosa sa bugarskim partnerima.

(Kurir.rs/RTS)