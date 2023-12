VUČIĆ PORUČIO IZ DUBAIJA: Važno je ko prvi prođe kroz cilj, a ja ću im SVAKAKO BITI KRIV! Suočavamo se sa ŽESTOKIM napadima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde u Dubaiju učestvuje na Samitu o klimatskim promenama - COP28 u organizaciji Ujedinjenih nacija.

Vučić o susretu sa Mohamedom bin Zajedom

O razgovoru sa prvim čovekom emirata, Vučić je rekao da je ogromna čast što je razgovarao sa njim prvog dana sastanka.

- Nije imao posebne bilateralne sastanke, samo sa malim brojem lidera. Pre mene je bio Džoko Vidodo, Erdogan, Makron, Šolc. I tu se malena Srbija nekako uvukla, srećan sam i ponosan na ugled naše zemlje ovde u Emiratima - rekao je predsednik.

Dodaje da su nam šeik Muhamed i Emirati od ogromne pomoći u odnosima sa svim drugim zemljama.

Predsednik o izjavi Sergeja Lavrova u Skoplju

O sastanku OEBS-a u Skoplju, gde je Sergej Lavrov rekao da Srbija neće ući u EU ukoliko ne uvede i sankcije Rusiji, predsednik Vučić je rekao sledeće:

- On je pričao i o mnogo važnijim stvarima za Srbiju i srpski narod. Nažalost, mi ne volimo šta drugi govore ni kada dolazi sa zapada, ili sa istoka. Mi bismo voleli ad hok ocenu o političarima koje ne volimo. Suštinski, Lavrov je sve istinito rekao. On je pričao i o tome kako je naša zemlja varana posle Briselskih sporazuma još od 2013. godine - kaže predsednik.

Istakao je da se postavlja pitanje šta mi možemo da promenimo, kako bismo sačuvali svoju decu, da nemamo ratove i da napredujemo.

- Sa izuzetnom tačnošću je Lavrov definisao te stvari. Moje pitanje je samo šta mi možemo da promenimo u svom odnosu. Ovo je moje pitanje nama, a ne Lavrovu, kada sve to znam, a znam sve to mnogo u gorem obliku. Suština je u tome da su nama prilično vezane ruke, ali se držimo bolje nego što bi iko očekivao - kazao je Vučić.

O KiM i ucenama: "Meni ne mogu ništa, ali mogu zemlji"

Dodaje da nije ovde u pitanju Aleksandar Vučić, već cela naša zemlja, kada je govorio o ucenama po pitanju KiM.

- Meni ne mogu ništa, ali mogu zemlji. Ljudi to moraju da razumeju, i to se neće promeniti. Nemojte da vas podsećam šta se dešavalo ranije. Danas vidim da su neki bili u poseti Nemačkoj, i govorili da će sve ispuniti i da će cvetati ruže - rekao je predsednik.

Vučić ističe da smo dobar posao napravili po pitanju otvaranja klastera, i da je EK to prihvatila i priznala.

- Ali kažu da će zavisiti pregovori od razgovora sa Prištinom. I važno je da ljudi vide da je to jedino što je njima važno - dodaje on.

Vučić o napadima opozicionih medija i prljavoj kampanji

Na pitanje kada je poslednji put čuo nešto lepo o sebi na N1 i Novoj S, on kaže da je po sekundama i minutima samo u poslednjih mesec dana potrošeni desetine miliona evra da ga sruše.

- Onako, malo vam podilazi sujeti kada vidite koliko novca ulažu ne bi li vas oborili. Na ljudima je da procene koji su to razlozi. Ja veoma retko gledam to, nisam nikada čuo lepe stvari da govore o meni. Jasno je da su njihove televizije i novine postavljene samo kao jedan uigrani aparat ili stroj koji treba da raširi mržnju prema jednom čoveku - ističe predsednik.

Predsednik o stabilnosti ekonomije

Istakao je da nam je potrebna stabilnost, i zapitao je i šta će biti ako dođe do sukoba u Latinskoj Americi, ili negde drugde.

- Šta ćemo onda da radimo. Onda će krize u energetici i drugim sferama biti mnogo jače. I onda će opet država morati da reaguje, da subvencioniše. Uvek je potrebno da imate dobru rezervu, i naše su na istorijskom maksimumu, kao i zlatne rezerve. Mi na računu imamo skoro pet milijardi evra. Mi smo daleko od bankrota. Mnogo razvijenije zemlje su bliže bankrotu - kazao je Vučić.

Dodaje da stojimo odlično, i da ćemo imati prostora za nova povećanja plata i penzija.

- Danas je otišlo 20.000 penzionerima, aktivne su i studentske kartice. Za srednjoškolce verujem da će do kraja nedelje biti rešeno, mi ćemo do ponedeljka prebaciti novac samoupravama - kaže predsednik.

O telefonskom centru i kampanji za izbore

Vučić kaže da ne razume zašto se podigla halabuka oko telefonskog centra iz kog su zvani ljudi pred izbore.

- To naravno nije kažnjivo. Oni hoće da spreče svaki vid kampanje. Dakle, ako niste u stanju da pokucate pristojno na vrata, da porazgovarate sa građanima iskreno o planovima... Šta je u tome problem. Kako vi mislite, da nikada ne čujete građane, da stavite kameru ispred sebe i govorite šta i kako. To je deo svake kampanje u svetu - rekao je on.

Predsednik dodaje da nekada tamo rade volonteri, a nekada ljudi koji dobijaju dnevnice.

- Gde to na svetu nije dozvoljeno? Vi u 12 sati dobijate izveštaje odbora o izlaznosti. To prate stranački aktivisti, i onda hoće da izvedu na birališta ljude koje mogu. Šta hoćete, da se ne bavimo ničim, da slušamo kako nas vređate i udarate maljem po glavi. To su uobičajene floskule - dodaje Vučić.

Komentarišući izjavu Vladimira Obradovića, da će u Beograd na vodi smestiti mlade, Vučić kaže da svi oni koji su hteli da ruše Beograd na vodi sada kupuju stanove tamo.

- Pitao bih sada, da li misli u močvari ili zmijarnicima da smesti te ljude. Ali dobro je ako su promenili mišljenje, ja sam srećan i radujem se zbog toga. Lepo je da nekome priznaju rezultate - dodao je predsednik.

Menjaju mišljenja, posebno kada sednu kod ambasadora na kanabe, kazao je on o predstavnicima opozicije.

- Izborna trka traje uvek. Za nas je teška ova kampanja, mnogo teška. Suočavamo se sa žestokim medijskim napadima, u kojima nema ništa racionalno. U kojima je meta samo porodica, a ne program i planovi. Danas ste me pitali o emisiji, video sam isečak, to je već tragikomično. Svi se skupe, zaklinju se u cvet i u med da će da sruše Vučića. Ovaj što uživa kokain se povukao sa izbora, ali ostaje na listi. Kako li će Boško Obradović, koji se bori protiv droge sa njima u koaliciju - zapitao je Vučić.

Predsednik ističe da podrška listi "Srbija ne sme da stane" raste stalno, i da je veoma porasla u Beogradu.

- Ne znam šta znači sprint ili maraton, važno je ko prvi prođe kroz cilj. Cilj je da pobedimo, a ja ću im svakako biti kriv. Kriv sam i za Zvezdu i Partizan, i kada padne sneg, kiša... Danas sam se smejao, shvatio sam da kada neko pozove drugare, šmrče kokain, sam se snima i sve, opet sam ja kriv.

On je na kraju razgovora pozvao građane da dođu na sutrašnji skup u Beogradu.

