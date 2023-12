"DEMONTAŽA VAŠEG BEZOBRAZLUKA" Mali odgovorio Đilasu: Dr korupcije sa prosečnom ocenom od 619 miliona evra komentariše srpski BDP

Ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali reagovao je povodom neistinitih navoda lidera Stranke slobode i pravde, oko koga je okupljena koalicija "Srbija protiv nasilja", Dragana Đilasa

Njegov odgovor prenosimo u celosti:

Demontaža Đilasovih laži

Prof.dr opšte manipulativne zamene teza, šef opozicije Dragan Đilas, a kome je uža specijalnost visoka korupcija, dobio je danas vreme na javnom servisu da nas podseti o svemu što za Srbiju nije uradio kad je bio na važnim funkcijama i o svemu što je, nažalost, uradio za sebe. Papir i kampanja sve trpe, mi ipak bolje pamtimo.

Krenimo redom.

Đilas svoju otužnu priču punu laži, ironično započinje temom korupcije. Čovek koji je najplastičniji primer korupcije i pljačke, čovek za čijeg je mandata dok je bio gradonačelnik Beograda 619 miliona evra skliznulo na njegove račune, danas Srbiju „spašava“ korupcije. Pamtimo, ne prolazi.

Najviše od svega ga, čini se, žulja stanje na računu Republike Srbije. U ovom trenutku pet milijardi evra na računu budžeta su kamen spoticanja opozicije koja je, dok je bila na vlasti u kojoj je i Đilas, prvoklasni manipulator, učestvovao, imala prazan račun sa tek 70 miliona evra na njemu. Samo za isplatu penzija u junu te 2012. je bilo potrebno 350 miliona evra. Lažete, ali mi pamtimo. Ne prolazi ni to.

foto: Nikola Anđić

Kaže dalje Đilas vratiće penzije. Koje penzije, kada su i bile smanjivane penzije zbog prazne kase koju ste nam ostavili. Bila je potrebna decenija da se penzioneri i zaposleni oporave od Vašeg uticaja na javne finansije Srbije, da bismo danas nakon teške fiskalne konsolidacije koju smo sproveli došli do rasta standarda kroz rast plata i penzija.

Stoti put ću ponoviti da nijedna Vaša laž ne može da zamaskira činjenicu da su penzije u Vaše vreme iznosile 204 evra, plate 331 evro, dok ćemo ove godine dostići prosek plata od 840 evra, i penzija od 390 evra nakon januarskog povećanja od 14,8 odsto.

Vi Srbiji možete da vratite samo beznađe, očaj, nemaštinu i siromaštvo. Jer je to jedino i što ste pružili građanima.

Pamtimo, ne prolazi, još jednom lažete.

Povećao bi, kaže, plate lekarima, nastavnicima, nije mogao da se seti još neke kategorije valjda.

Neka, zaista, nemojte. Evo, mi smo Vam to ispravili, pošto niste to radili kada je trebalo. Plate i nastavnika, i lekara, i negovateljica i ljudi zaposlenih u javnom sektoru danas – rastu. Ne verujete? Pa plata doktora specijaliste je te 2012. godine iznosila 596 evra (67.540 din) dok će u januaru 2024. godine iznositi 1.272 evra (148.608 din) što je povećanje od 120 odsto. Plata medicinske sestre je 2012. godine iznosila 286 evra (32.454 din) a 2024. godine će biti 686 evra (80.193 din) što je povećanje od čak 147 odsto!

Smeta i izgradnja auto-puteva, stadiona. Iskreno, pokušavam da posmatram stvari iz Vašeg ugla, i meni bi to najviše smetalo. Kako da pobedite 445 kilometara auto-puteva koje smo izgradili, kad ste Vi dobacili do 42,6 km, izgradili smo 108 kilometara pruge, a Vi nijedan, novih bolnica, škola i tako dalje, kada ste za Vašeg mandata izgradili školu u Beogradu koja je nakon godinu dana morala na rekonstrukciju, a most je koštao kao da je od suvog zlata. Kako da pobedi izgradnju i rekonstrukciju 147 zdravstvenih ustanova, kako da pobedi 476 fabrika koje smo otvorili i 500.000 radnih mesta koje smo otvorili kada je njegov politički rezultat pola miliona izgubljenih radnih mesta, nezaposlenost od 25,9 odsto, nizak BDP, bedne plata i standard građana.

Pamtimo, ne prolazi.

Doktor korupcije sa prosečnom ocenom od 619 miliona evra komentariše i srpski BDP.

Vrhunac licemerja u srpskoj politici, koji nije viđen čak ni u kampanjama decenijama unazad.

Jer, Djilas bi sniženim tonom i sa dubokim poštovanjem samo morao da govori o srpskom BDP-u koji je 2012. godine iznosio 33 milijarde evra, dok je prošle godine vrednost svega proizvedenog u Srbiji iznosila 60,4 milijardi evra ili 7.097,6 milijardi dinara, ako želi našu valutu. Iznosim preciznu cifru jer je Đilas u emisiji slagao da je iznosio 50 milijardi evra. Lažete još jednom, ali pažljivo slušamo. Ove godine dostižemo rekordnih 69 milijardi evra. Zapamtite cifru da Vam se ne bi omakla „pogrešna“ sledeći put.

Lažucnuo je potom još jednom, na brzaka, rečima da je 2012. godine javni dug iznosio 45 odsto. Istine radi, mnogo nam smeta to laganje, bio je 54,3 odsto, doduše samo formalno. Jer, sa svim vašim deficitima i minusima koje ste napravili od 2008. do 2012. godine, a koji su iznosili ukupno 7,4 milijarde evra, ukupan vaš dug bi 2012. godine bio 25 milijarde evra, odnosno 79 odsto BDP-a. Ponavljam, jedva smo Vas preživeli. I privreda i građani, zato i pamtimo tako detaljno.

Ne razume Đilas baš najbolje šta to znači, pa mu se mora pojasniti. To znači da je naš ekonomski uspeh vrtoglav, da duplo više svega proizvodimo vođeni odgovornom ekonomskom politikom, a ne ličnim interesima, i da smo sve pogubne posledice Vaše politike ostavili iza, ali nam je trebala decenija da saniramo štete koje ste Srbiji naneli.

Ne razume Đilas ni proračune bez kursnih razlika, jer je kurs u Srbiji danas stabilan, a on je znao da „računa“ samo u godinama kada je evro skakao sa 83 na 120 dinara, donoseći pustoš računima građana koji su preko noći imali manje novca na računu, ali zato više izdvajali za kredite, račune, život.

Pamtimo i više Vam ne verujemo. Jer bezočno lažete.

foto: Zorana Jevtić

Govori Đilas i o zaduženju. Jer, opet, ne razume i teško mu je prihvatljivo da sa javnim dugom oko 51 odsto Srbija beleži rezultate daleko bolje od proseka evrozone koja je zadužena oko 92 odsto BDP-a. Ne razume Đilas kako to neko danas ume odgovorno da upravlja javnim dugom, kada je bilo najlakše ne uzimati kredite, ne graditi ništa, ne razvijati zemlju dok god konto na ličnom računu raste.

Pamtimo pa znamo da nas lažete.

A kada je baš pomenuo da je Srbiji potrebno više ulaganja u obrazovanje, što je za njega kampanjska floskula, baš nas je zgodno podsetio na svoj odnos prema obrazovanju kada je građanima Beograda nezakonito naplaćivao vrtiće za decu skuplje od zakonskog maksimuma, pa je grad Beograd na ime tužbi roditelja isplaćivao 35 miliona evra tokom pet godina, jer roditelji imaju pravo da im konačno neka odgovorna vlast isplati obeštećene za vrhunac bezobrazluka koji je ikada u glavnom gradu sproveden.

Jel to ono ulaganje u obrazovanje o kome govorite?

Sadašnja vlast ulaže u obrazovanje od predškolskog uzrasta do studentkog doba jer su danas i Univerzitet u Beogradu i u Novom Sadu na Šangajskoj listi, jer studenti danas imaju studenstke kartice sa popustima, srednjoškolcima se isplaćuje pomoć države od 10.000 dinara, svoj deci grad daje vaučere od 6.000 dinara, a vrtići u Beogradu su besplatni.

Znam, jasno je da niste imali pojma kako to radi odgovorna vlast!

Ali, mi pamtimo, vi lažete, a ovo je demontaža Vašeg bezobrazluka - zaključio je Siniša Mali.

Kurir.rs