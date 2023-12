ISPOD POJASA Šolakovi politički i medijski pajaci drsko gaze izbornu tišinu i napadaju Vučića! ŠIBICARSKIM FORAMA BI DA OTMU VLAST

Očaj opozicije koju je sastavio vlasnik Junajted grupe Dragan Šolak dosegao je kolosalne razmere. Da nije tako, ne bi se potegla cela politička i pseudopolitička, medijska i pseudomedijska mašinerija da usred izborne tišine ispali i onu preostalu, pri tom mnogo jadnu, rezervnu municiju kojoj je odavno istekao rok trajanja. Kako to biva u situacijama kada se ima loš materijal, odletelo je sve u etar i vratiće se u nedelju tačno tamo gde, da je pravde, i treba da završi - u lice onima koji su umislili da su bolji od Srbije, posebniji od njenih građana i veći od zakona.

Udaranje ispod pojasa, čak i izvan ringa, nešto je što će ući u anale beskrupuloznosti opozicione borbe za glasove na izborima. I ne samo to. Nikada se nijedan medij nije ovako otvoreno pretvorio u stranačko glasilo kao što su to u ovoj kampanji, čak i u zabranjenim terminima, uradili oni pod kapom Šolaka. Pokazalo se da udružena borba njega i njegovih marioneta za otimanje vlasti u Srbiji podrazumeva da i u zaustavnom vremenu, u periodu kada zakon nalaže da se suzdržiš od političkih poruka i čekaš ono što treba da bude sud naroda, dotakneš moralno i profesionalno dno i dodatno ogadiš politički milje u koji si Srbiju već uvukao u regularnoj predizbornoj kampanji.

Prostakluk i glupi politički vicevi

Za ove potrebe Šolakovom političkom krilu se, između ostalih, našao, gle čuda, dežurni pajac Ivan Ivanović. Istrošeni i toliko puta kompromitovani komedijaš sa Nove S poslužio je svom gazdi da još malo politički zatruje ionako hronično toksičan sadržaj medija Junajted grupe. Prostakluk, zavijen u glupi politički vic o Vučiću i njegovima, jedino je što je iz Ivanovićeve radionice moglo da izađe. Niko se, garantujemo, nije nasmejao na bedni pokušaj osrednjeg voditelja, povremenog taksiste i umišljenog komičara da na ovako prizeman način pridoda još koju jabuku u šuplju korpu Šolakove glavne političke podvale i njegovog sajd-projekta ProGlas. Sve su to trule voćke baš zbog toga što potcenjuju inteligenciju konzumera i igraju na kratku pamet vaskolike javnosti. Ova politička podlost ide i dalje. Ivanoviću je serviran Dragan Bjelogrlić da, kao zaštitno lice ProGlasa, u izbornoj tišini gostuje u njegovoj emisiji. A ProGlas je, nije teško zaključiti, još jedna alatka kojom se navlače glasovi za jednu konkretnu izbornu ponudu bez da se to i jasno kaže. Ko ne zna kako u politici izgleda podmetnuti kukavičje jaje, treba da pogleda večernji program Nove S od petka, kada se uveliko pauzira od stranačke propagande - ne samo da pravila političkog fer pleja to podrazumevaju, već je tako zakon uredio.

Srbija je pametnija od nečastivih podmetačina

Međutim, interesna grupacija je u očiglednoj panici, pa je i pravila izborne tišine bezobzirno pogazila u mršavoj nadi da će i na kvarno navući neki glas. Da je opozicija svesno ušla u kršenje zakonske obaveze da obustavi svoje propagandne akcije potvrđuje i rafal na političke protivnike iz svih raspoloživih sredstava dok svi drugi poštuju zakon i izbornu tišinu. Ako je pokušaj Ivanovića da kroz jalovu zabavu uštine po koji poen za gazde bio ispod svakog nivoa, kako onda nazvati ono što je uradilo uredništvo Šolakovog lista Danas? I u ovom poduhvatu kršenja zakona i vikanja usred izborne tišine poseglo se za neumesnim, ali i opasnim humorom, pa je naslovnicu ovog lista "ukrasila" karikatura Predraga Koraksića Koraksa, koja se mora smatrati još jednom u nizu njegovih anticivilizacijskih poruka. Naime, Danas nam je karikaturalnim prikazom najavio da sudbinu Srbije u nedelju, voljom Vučića, biraju Hitler, Staljin, đavo, smrt, baron Minhauzen, Čaušesku, Milošević, Mira Marković... Srbija bi trebalo da je pametnija od svih ovih nečastivih, ali ipak šibicarskih fora. Uostalom, to će i dokazati kada se u nedelju u 20 sati saberu glasovi punoletnih građana koji su odlučili u kakvoj zemlji hoće da žive.