DR HAOS: TRI SCENARIJA ZA BEOGRAD, a u svakom jedan odlučujući faktor - Branimir Nestorović! Evo koje su moguće opcije

Ubedljivo najveće iznenađenje ovih izbora je dr Branimir Nestorović, nosilac liste "Mi - glas iz naroda", koji je osvojio neverovatnih 5,3 odsto glasova na beogradskim i 4,49 odsto na parlamentarnim izborima, imajući u vidu da izbornu kampanju maltene nije ni imao. No, upravo "doktor haos", kako ga zovu, sada je jedini koji odlučuje o sudbini beogradskog parlamenta, imajući u vidu da bez njegove podrške ni "Srbija ne sme da stane" ni "Srbija protiv nasilja" trenutno nemaju većinu od najmanje 56 odbornika u gradskom parlamentu. Sagovornici Kurira ocenjuju da su, ukoliko Nestorović ne uđe u koaliciju sa jednom od dve strane, gotovo neizbežni novi izbori za Beograd.

S obzirom na preliminarne rezultate u glavnom gradu, prema oceni analitičara, u igri su tri moguća scenarija - da većinu formiraju SNS, SPS i Nestorovićeva lista, da "Mi, glas iz naroda" uđe u koaliciju sa "Srbija protiv nasilja" i NADA ili da ostane po strani, čime bi neminovno došlo do novih izbora. Tehnička opcija je, međutim, prema analitičarima, najmanje realna, da koalicija NADA formira većinu sa SNS i SPS.

Sam Nestorović je kazao da bi njegovom pokretu najviše odgovaralo da se izbori u Beogradu ponove, jer bi tada, kako je rekao za Sputnjik, uz povećanu prepoznatljivost osvojili mnogo više glasova.

- Međutim, nećemo biti toliko neodgovorni da, ako procenimo da to nije državni interes, sve radimo samo u svoju korist. Videćemo kakve su opcije, da vidimo šta sve može da se uradi u Beogradu. Ono što ne valja je stvaranje nestabilnosti. Možda je koalicija "Srbija protiv nasilja" nezadovoljna rezultatima izbora, ali ovo što najavljuju, proteste koji će biti svakodnevni, a još nije završen izborni proces i nema zvaničnih rezultata izbora, plašim se da stvara atmosferu Majdana. Tako da ima puno faktora o kojima moramo da razgovaramo - kazao je Nestorović.

Kako je podsetio Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije "Faktor plus", i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u izbornoj noći rekao da će gradska vlast zavisiti od Nestorovića.

- Tu je i NADA, koja se pred izbore deklarisala da će sigurno ići protiv SNS, te ne vidim mnogo šanse za dogovor. Žargonski, ovo je pata karta, situacija u kojoj je jedna stranka koja je iznenađenje, iako ne potpuno jer Nestorović ima epitet zvezde, progurala na prošlim izborima koaliciju Dveri, a sad je progurala samu sebe - kazao je Lacmanović za Kurir.

Sve je sada, istakao je, na Nestoroviću, da li će on prići jednima ili drugima i pod kojim uslovima ili će biti ponavljanja izbora.

- Videćemo kako će se i SPS ponašati, ali, ponavljam, od Nestorovića sve zavisi. Naravno, uvek postoji mogućnost da neko pređe iz jedne koalicije u drugu, ali verujem da su male šanse za to i bila bi svakome ukaljana slika ako bi to uradio jer bi to bilo prekrajanje volje naroda - kazao je Lacmanović.

Mogućnosti

Napominje i da su od velikog značaja Nestorovićevi zahtevi.

- Mada mislim da je on već zadovoljan ulaskom u parlament, pa čak i da se ne formira vlast u Beogradu i da na narednim beogradskim izborima ne osvoji ovoliki broj glasova, njegove aspiracije su zadovoljene parlamentom. A što se grada tiče, pitanje je kolika mu je želja da po svaku cenu upravlja Beogradom - konstatovao je Lacmanović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković nešto je drugačijeg mišljenja.

- Sve je na predsedniku Vučiću i SNS, bilo da je reč o koaliciji u Srbiji ili Beogradu, a ako baš opozicija bude htela izbore u Beogradu, Vučić neće pobeći od njih jer ih ubedljivo pobeđuje. Za republičku vlast može da uključi SPS zbog dogovora za Beograd. Mislim da tu SPS i SNS mogu i treba da se dogovore. Vučić će pravično odrediti meru u raspodeli moći jer je političar s kredibilitetom, iskustvom i autoritetom. Što se tiče grada, tu je moguća koalicija predvođena SNS i Šapićem, uz SPS i još jednu listu ili grupu odbornika. Mogući su i izbori, samo oni ne bi odgovarali nikome osim SNS, koji ima politički momentum da sve i svakog pobedi jer je na ovim upravo završenim izborima nedvosmisleno trijumfovao - smatra Stanković.

Što se tiče koalicije NADA, kaže da će oni "u opoziciju i postepeno na marginu kao ikebane informativnog programa Junajted medije pod uredništvom Dragana Đilasa".

Preliminarni rezultati Raspored mandata "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" - 38,7 odsto glasova - 48 mandata

"Srbija protiv nasilja" - 34,5 odsto glasova - 43 mandata

Koalicija NADA - 6 glasova - 7 mandata

"Dr Branimir Nestorović - mi - glas iz naroda" - 5,3 odsto glasova - 6 mandata

SPS-JS-Zeleni - 4,8 odsto glasova - 6 mandata * Izvor Cesid/Ipsos (na osnovu 85,3 odsto uzorka)

I jeste i nije iznenađenje Ima epitet zvezde još od korone Predrag Lacmanović je ocenio da Nestorović jeste iznenađenje, ali ne potpuno. - Nestorović ima epitet zvezde koja je progurala Dveri na prošlim izborima, a sada sam sebe. On radi na dizanju lične popularnosti poslednjih nekoliko godina, još od početka korone - kazao je on. Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je Nestorović došao do birača preko podkasta, te da to nije vidljivo u tekućim medijima. - Njegov uspeh je tendencija da se klatno pomera udesno... Nije neuobičajeno i u tom kontekstu je uspeh Nestorovićeve grupe - rekao je Todorov za Kurir TV.

Dejan Miletić Najveći pobednici posle SNS Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije rekao je na Kurir TV da su, posle SNS, najveći pobednici izbora "Mi - glas iz naroda - Branislav Nestorović". - To je pokret u stvari, tu nije samo Nestorović. Ima i nekoliko analitičara koji su nama dobro poznati, s kojima smo imali prilike da se srećemo, i oni su žestoko opredeljeni. Imaju svoju glavu, misle slobodno i ljudi nekako prepoznaju u njima alternativu - rekao je Miletić.

Branko Radun Popularan Politički analitičar Branko Radun podsetio je da Nestorović jeste nov u smislu što se kandidovao, ali on je već bio na listama. - U vreme korone je bio vrlo popularan. Na prošlogodišnjim izborima postojale su analize da bi Nestorović osvojio devet odsto da se kandidovao za predsednika, tako da on i nije neko iznenađenje - kazao je Radun za TV Kurir.

OPCIJE 1. Srbija ne sme da stane - SPS - Nestorović 2. Srbija protiv nasilja - NADA - Nestorović 3. Novi izbori

