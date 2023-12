Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas završne radove na vijaduktu kod Vrbasa, koji predstavlja treću deonicu međunarodne brze pruge od Beograda do Budimpešte.

Na početku obilaska predsednik je razgovarao sa predstavnicima Kineskih železnica koji rade na ovom infrastrukturnom projektu.

- Oni će ovo stvarno da završe sve u roku? Ja sam presrećan, svi vaši rezultati su izvanredni. A Igora Mirovića nisam video u životu da je nekoga tako pohvalio. Znači računamo da za godinu dana možemo da otvorimo celu prugu i da idemo vozom do Subotice - pitao je predsednik, i dobio potvrdan odgovor.

foto: Printscreen/TV Pink

Ovaj vijadukt će biti najduži most na čitavoj trasi, i predstavlja najvažniji deo čitavog projekta brze pruge.

- Mi se oko ovih stvari uvek zezamo, i šalimo da je normalno, ali do Subotice da stigne čovek za sat i 15 minuta, pa to je stvarno... Ovo su neverovatne promene i neverovatne stvari. Kompanija Kineske železnice je pokazala stvarne stvari. U decembru 2024. godine, za samo godinu dana, biće pušten u saobraćaj - kazao je Vučić.

On ističe da će Mađari sa svoje strane završiti radove do 2026. godine.

- U nečemu da budemo brži od zemalja EU. Tada će put do Budimpešte trajati 2 i 40 minuta! Pa dalje do Beča. Od centra Beograda do centra Beča trajaće put 4 sata i 40 minuta. To je neverovatno - dodaje predsednik.

Ovo su stvari koje menjaju lice Srbije, to je potpuno druga zemlja, rekao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

- Sada pravimo planove kako da uredimo fasade na zgradama oko Prokopa. Ista je stvar i u Karlovcima. Tamo gde pruga prolazi ima mnogo zgrada bez fasade. Moramo da nastavimo da radimo još više, snažnije i brže. Ovo menja životni standard i životne navike - kaže on.

Predsednik je rekao da je "Soko" do sada prevezao 3,1 milion putnika, i dodaje da se krene u pripremu projekta širenja auto-puta Beograd-Novi Sad.

- Bar dve trake sa svake strane. U špicu je nemoguće proći više. Sada koristimo železnicu deset puta više nego ranije. Ljudi vole vozove, samo ih ranije nije bilo. Ali ljudi imaju sve više novca, i sve više automobila. Sada ima skoro 3 miliona automobila u Srbiji - rekao je Vučić.

On dodaje da mnogo voli čelične rešetkaste mostove, i da su veoma sigurni, čak iako nisu najlepši.

- To svuda vidite i u Americi, veoma su praktični - kazao je predsednik.

Vučić kaže da vidi koliko se napreduje brzo i koliko je uloženo u ovaj projekat, i zahvalio se predstavnicima kineskog konzorcijuma.

- Ako ubuduće budete dobijali poslove, još više posla da date srpskim kompanijama, da nauče od vas ovaj posao. Nemojte sve tajne da čuvate za sebe! Moramo i mi Srbi da gradimo svoju zemlju - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/TV Pink

On ističe da se nada da će sledeće godine ugostiti predsednika Si Đinpinga, i da će mu se zahvaliti za doprinos napretku Srbije.

Vučić se potom pozdravio i fotografisao sa kineskim i srpskim radnicima.

foto: Printscreen/TV Pink

U razgovoru sa novinarima, predsednik je rekao da na Paliću sada ima novih sadržaja, i da će ova pruga drastično skratiti put ljudima.

- Moramo da vidimo kako ćemo čistiti jezero, ono je eolskog porekla i probleme nam pravi mulj. Mi želimo da privučemo turiste iz Mađarske da dolaze u Suboticu. A sada onaj ko živi u Vrbasu može da dobije posao u Novom Sadu. To je put od 15 minuta! Verovali ili ne - kaže on.

Kaže da će se ljudi polako izmeštati iz centra grada, i da će viša srednja klasa kao i u svetu, da se iseljava van gradova.

- Ovo je ogromna modernizacija i napredak Srbije. 2024. godina je godina kada ćemo otvoriti najveći deo puteva i pruga. To će biti godina rezultata. Bolje da smo imali izbore te godine, imali bismo više glasova - rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik se zahvalio Kineskim železnicama na ogromnom trudu i činjenici da će pre roka završiti projekat.

- Ovo su velike promene za naše građane i zemlju u celini. Od centra Beograda do centra Subotice putovaće se 74 minuta. Vozom, na najlepši mogući i najudobniji način - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

On dodaje da će od maja biti mnogo više vozova na liniji Beograd-Subotica, i nada se da će od 2026. godine biti redovnih vozova do Budimpešte.

- To su neverovatne promene u Srbiji, verujem da ćemo privući još više turista. Želim da se zahvalim kompaniji Kineskih železnica CCCC, i Mirović i Vesić kažu da je to najbolja kompanija. Mi ćemo nastaviti da gradimo našu zemlju, da menjamo njeno lice. Za nas je krajnji rok svih rokova 1. decembar 2026. godine. Tada predajemo ključeve EKSPO-a. Siguran sam da ćemo uspeti - rekao je predsednik.

Odgovori na pitanja novinara

O upadu Kurtijeve policije u Rajsku banju u Banjskoj, Vučić kaže da oni žele da zatru srpsko ime i prezime na Kosovu, i da to rade temeljno.

- Ali opstaće Srbi, sačuvaće i svoju imovinu, i kapital i zemlju - rekao je on.

