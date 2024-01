Odgovor Zukorlića na tekst u Kuriru

Povodom teksta koji je 23. decembra 2023. godine izašao u portalu Kurir.rs pod naslovom "SKANDALOZNO: Zukurlićev sin i ministar iz redova SPP na čelu kolone koja pravi haos u Pazaru i sramno vređa predsednika Vučića!", Usame Zukorlić, predsednik Stranke pravde i pomirenja poslao je odgovor:

- Nije istinita informacija da sam bio na čelu kolone koja je pravila haos niti je istinita informacija da sam predvodio proteste na kojima se vređa predsednik Aleksandar Vučić, kako se to tačno u tekstu tvrdi. Naime, dana 21.12.2023. godine u Novom Pazaru su građani odlučili da praktikuju svoje demokratsko pravo da kroz protest iskažu nezadovoljstvo u pogledu dokumentovanih izbornih nereguarnosti na lokalnim izborima u Novom Pazaru održanim 17.12.2023. godine. Dana 21.12.2023. godine na protestima bio sam prisutan kao predsednik političke stranke SPP, koja je ukazala i dokumentovala izborne neregularnosti na lokalnim izborima, i tom prilikom nisam predvodio kolonu ljudi koja pravi haos i vređa predsednika Aleksandra Vučića, niti sam inicirao i podržavao haos i vređanje bilo koje ličnosti, kako se neistinito obaveštava javnost.

- Tokom protestne šetnje, prilikom prolaska pored gradske uprave, došlo je do provokacija od strane okupljenih huligana, koji nisu članovi naše stranke, niti su učestvovali u protestima, a koji su vređali i provocirali ljude koji protestuju, što je dovelo do dizanja tenzije i do pojave policije kojom prilikom sam odmah pozvao ljude na protestu na smirivanje strasti i svojim autoritetom sprečio incidente i sukobe što se jasno može utvrditi na snimcima od 21.12.2023. godine. Takođe, u pogledu uvreda na račun predsednika Aleksandra Vučića, niti sam predvodio ljude koji vređaju predsednika Vučića, niti sam ja vređao predsednika Vučića. Naime, na snimcima od 21.12.2023. godine jasno se može videti da čim su se čule uvrede na račun predsednika Vučića odmah sam skrenuo pažnju ljudima iz organizacije da zaustave takvo skandiranje od strane manje grupe ljudi.

- U pogledu informacija da želim formiranje jednonacionalne vlasti u Novom Pazaru, iste kategorički negiram kao neistinite, s obzirom da takva namera ne postoji, čemu u prilog ide i činjenica da sa drugom najvećom opozicionom strankom u Novom Pazaru u okviru sporazuma postoji član koji obavezuje da predstavnici srpskog naroda budu uključeni u vlast u Novom Pazaru. Dakle, kao što sam više puta ponovio, moja politika, kao i politika moje stranke se bazira na pravdi i pomirenju, te nikako i nikada ne bih podržao. Kamoli, predvodio haos i nasilje, niti vređanje predsednika Aleksandra Vučića. Iznošenju ovakvih neistinitih i nedopuštenih tvrdnji supretstaviću se svim pravnim sredstvima koja mi stoje na raspolaganju - navodi se u saopštenju Zukorlića.