"SRBIJA IMA DOBRU BUDUĆNOST" Vučić: Moramo da se borimo za sve ono što smo postavili kao velike ciljeve (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da predstoji borba za velike ciljeve koji su postavljeni, ali da je važno da se svi ljudi uključe u to.

On je na svom Instagram profilu objavio novi video-snimak u kojem je poručio da će Srbija morati da se bori za sve ono što je postavila kao velike ciljeve.

- Da uradimo sve što možemo, da ljude uključimo u to, da ljudi razumeju koliko je to teška i važna bitka za nas. To je drugačija Srbija, promenjena Srbija, to je Srbija budućnosti. To je Srbija koja će biti toliko dominantna u regionu, da će moći zajedno sa svima iz regiona da ima mnogo bliže odnose, bez bojazni na to kako to može da utiče na nju, ali istovremeno i da pomaže svima u regionu da zajednički idemo napred - poručio je predsednik Srbije.

On je dodao da su to stvari koje su važne za nas.

- Imaćemo još mnogo izazova, imaćemo još mnogo pritisaka spolja. Hoćemo li izdržati? Gotovo sam siguran. Zemlja će izdržati. Ova zemlja ima dobru budućnost i ljudi treba da veruju u budućnost svoje zemlje. I siguran sam da ćemo zajednički uspeti i garantovati da naša deca imaju gde da ostanu i da žive neuporedivo bolje nego mi - zaključio je Vučić.