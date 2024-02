"KORISTE SISTEM ANAKONDE NA KiM, KAKO BI ISPRAZNILI PROSTOR OD SRBA!" Petronijević: Kurti ne radi ništa sam, zamazuju oči Srbiji

Zbog zabrane dinara na Kosovu i Metohiji Srbi juče nisu mogli da podignu socijalnu pomoć, dok u pojedinim srpskim sredinama nisu mogli da podignu ni ograničen iznos.

Podnet je i zahtev prištinskom ustavnom sudu za ocenu uredbe o zabrani upotrebe dinara.

Advokat Goran Petronijević gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovoj temi.

- Ja bih voleo da ste vi upravu, da jesu u ćorsokaku. Međutim, ja to posmatram drugačije i lično mislim da Kurti ne radi ništa sam, ništa na svoju ruku. On ima jednu tajnu ruku svojih sponzora koja mu daje određene informacije i uputstva, šta i kakva nevaljastva treba da počini da bi održavao to stalno stanje tenzije. Sa druge strane imate zvanične glasove koji kao što vidite dolaze sad zvanične izjave iz SAD i EU, gde ga upuzoravaju da to nije dobro. Znate, to je igra dobrog i lošeg policajca. Kurti nema autonomiju da sam radi to na svoju ruku. On ima savetnike koji potiču iz tih sredina odakle zvanične informacije dolaze - rekao je Petronijević i dodao:

- Šta god da se desi loše po naše stanovništvo dole i po status Srbije kao države na tom delu svoje teritorije, svaki od tih poteza traje neko vreme. Tenzije i onda se on pomeri do te mere da srpske vlasti ili ako se budu ispostavile ponovo lokalne vlasti gore na severnom Kosmetu, nikada neće moći da vrate na onoj početni položaju. Znači, svakim danom položaj našeg naroda je sve gori i gori. To je sistem anakonde, znači davljenja sa konačnim ciljem da se taj čitav prostor Kosova i Metohije isprazni.

Petronijević smatra da je SAD koristi drugačiji pristup sa istim ciljem.

- Ovo što se sada događa sa SAD, meni to liči na jedno licemerje koje je iskreno vidljivo bilo u njihovom ponašanju u dugom vremenskom periodu. Čini mi se da su oni shvatili da sa Srbima nije baš pametno ići na silu, na grub način, grubim pritiskom itd. Sada pokušavaju sa tim "soft" metodama da učine nešto ka nama. Zvanično se pojavlja američka administracija koja kaže, evo mi pritiskamo Kurti, ali Kurti nas nesluša. Kurti je kriv, ali mi činimo sve da popravimo situaciju Srba dole, evo mi ga pritiskamo da Priština usvoji konačno ZSO, ali oni nas neslušaju. Dakle, to meni liči na zamazivanje očiju nama, a iskreno oni to ne rade. Ja sam ubeđen da jedan telefonski poziv Kurtiju sa mesta odakle to treba da se desi, kao što je, recimo, Stejt departmant ili čak mnogo niži nivo, a to je američka ambasada iz Prištine, da nešto što se od njega traži, on bi u istom trenutku morao da učini - naveo je Petronijević.

