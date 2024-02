NASTAVLJA SE KURTIJEV TEROR: U bankama na Kosovu i Metohiji nema više dinara! Ivanović: Ovo je pokušaj etničkog čišćenja!

Foto: TV Most printscreen

Jednostrana odluka Prištine da ukine dinar, kao i sprečavanje uvoza novčanica, rezultiraće zatvaranjem filijala Poštanske štedionice, što će Srbe naterati da idu u centralnu Srbiju da bi podigli svoj novac, kaže sagovornik Kurira.

Srbi sa KiM koji su mogli da podignu samo do 10.000 dinara po osobi, sada ni to ne mogu jer u bankama nema više srpske valute. Razlog je što je jednostranom odlukom Aljbina Kurtija zaustavljen dotok dinara na KiM, kaže za Kurir Milan Ivanović, nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica.

- Kurti je rekao da neće kažnjavati korišćenje dinara, ali on ne govori istinu. Period koji je Priština navodno dala za adaptaciju se očigledno ne poštuje. Uvoz dinara je zaustavljen i oni nestaju. U utorak sam bio u Poštanskoj štedionici, jedinoj preostaloj srpskoj banci na KiM, i već danima su iznosi podizani malo u dinarima, a malo u devizama, jer dinara nema dovoljno. Prema informacijama koje ja imam, više nema dinara. Bilo je samo pitanje trenutka. Gužve su velike, satima se čekalo da bi se podigao ograničen iznos dinara - pojasnio je Ivanović.

Ističe da će ova situacija dodatno otežati život srpske zajednice na KiM.

- Bićemo prinuđeni da idemo u najbliža mesta u centralnoj Srbiji. Tamo će opet biti gužve i moraćemo da izdvajamo ceo dan da bismo podigli novac - dodaje on i naglašava da je ovo samo još jedan pokušaj zastrašivanja Srba.

- Verujem da će Srbija naći rešenje, ali očigledno je da Priština ne želi da razgovara. EU nije zainteresovana, a na nama je da insistiramo da se pitanje KiM vrati pred UN. Ovo je pokušaj etničkog čišćenja, i to se pojačava ovim merama. Međunarodna zajednica to odlično shvata, ali ništa ne čini - zaključuje on.

Radnici prosvete koji rade pri obrazovnom sistemu Republike Srbije na Kosovu okupili su se juče ispred Banke Poštanska štedionica u Severnoj Mitrovici kako bi pokušali da podignu plate koje su im uplaćene na račun, ali i izraze protest zbog nemogućnosti da to i urade.