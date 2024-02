UVEDENE SANKCIJE PREMA PRIŠTINI NISU DONELE REZULTATE! Rapajić: Međunarodni predstavnici ih uvode samo pojedincima

Programski direktor organizacije ACDC iz Severne Mitrovice Aleksandar Rapajić kaže za Kosovo onlajn da se već duže vreme govori o dodatnim kaznenim merama prema Prištini, ali da, prema njegovom mišljenju, ni postojeće sankcije - koje su uvedene pre više od pola godine - nisu dale neke rezultate.

Rapajić ističe da su kaznene mere koje već postoje veoma blage.

- Bilo je priče da neće biti dozvoljeno kosovskim zvaničnicima da učestvuju na događajima koje organizuje EU, da neće biti pozivani na sastanke, ali koliko vidimo, to se ne dešava. Često u razgovoru sa međunarodnim predstavnicima oni napominju da žele da uvedu sankcije, ali na način koji neće štetiti kosovskim građanima, nego da će biiti upućen samo prema nekim pojedincima. Nažalost, mislim da takva vrsta sankcija ne može dati rezultate, jer ti pojedinci iz vlasti su spremni da istrpe bilo kakve sankcije, da dođu do svog cilja - navodi on.

Na pitanje koja vrsta sankcija bi mogla da proizvede efekat, Rapajić podseća da najveća podrška kosovskoj vladi dolazi iz SAD.

- Postoji ogroman takozvani Milenijumski fond na Kosovu koji služi za podršku i gradnju institucija, za ekonomsku tranziciju. Taj fond funkcioniše i dalje. Ukoliko bi Amerika zapretila samo malo da će da ukine taj fond, mislim da bi to bilo od veoma velikog efekta na vladu u Prištini - poručuje Rapajić.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.