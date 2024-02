Nekoliko burnih političkih nedelja je za nama, a donele su je propali pokušaj konstituisanja beogradskog parlamenta, raskol političkog pokreta "Mi - glas iz naroda" koji je dodatno zakomplikovao ionako komplikovanu situaciju na beogradskoj političkoj sceni.

Tu je bila i rezolucija Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji, kao i svakodnevne proteste Srba na Kosovu i Metohiji zbog odluke Prištine o ukidanju dinarskog platnog prometa.

O svemu tome u nastavku emisije sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem razgovarala je urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović.

Na početku razgovora prokomentarisao je raskol u pokretu "Mi - glas iz naroda".

- Nikad nisam bio za stvaranje labavih, veštačkih koalicija, kao na primer Radulovića i Tadića. U startu se odmah vidi da će se posle izbora to odvojiti na više frakcije. Svako želi svoj identitet, ali kakvu će politiku da vodi. U pokretu "Mi - glas iz naroda" sad imate tri grupacije. Jestorović ima 2 poslanika u Beogradu, Nestorović 2 i ostali 2 - rekao je Dačić.

- Jedno je pitanje da li želite legalnbo da formirate vladu, kad imate većinu. Naročito sada kad ti mandati pripadaju poslanicima gde ne možete d auzmete mandat bilo kome i pod čijim je imenom išao na izbore. Ovde je ideja da zbog pitanja legitimiteta postoji dogovor, a kad je Vučić to pričao bio je pokret jedinstven. Nadam se da bi vremenom došli do toga da svako mora da se izjašnjava, tu nema prostora. Taj prostor od nekih mesec dana bi se dobio izborom predsednika Skupštine grada. Ali suština ulaska u politiku je da u nečemu učestvujete i donosite odluke. Ja sam imao sličnu situaciju u karijeri, posle 5. oktobra bio je strašan odnos prema SPS-u i Miloševiću. Tri godine kasnije nam se obratio Koštunica kad nije moga da formira vladu sa DS. Mogli smo da kažemo isto kao ovaj pokret sad, ali nismo - istakao je Dačić.

Potpredsednik Vlade govorio je i o najaktuelnijim političkim pitanjima.

- Imali smo pritiske da uvedemo sankcije Rusiji, da ne sarađujemo s Kinom. Onda imate situaciju u regionu, šta će biti s Dodikom i tužbom protiv njega. Sve su to pitanja koja su od vitalnog značaja za našiu zemlju i naš narod. Vraćamo se na početak priče. Od političkih subjekata koji se nalaze u parlamentu, očekujete da se izjašnjavaju o ovim temama.

Dotakao se i rezolucije Evropskog parlamenta o beogradskim izborima.

- To je treće pitanje gde vidimo antisrpsko ponašanje pojedinih stranaka opozicije. Oni žele da svoje političke rezervoare pune podrškom iz inostranstva, a što je potpuno suprotno našim nacionalnim i državnim interesima. Ako je bilo nepravilnosti, postoje institucije u okviru našeg sistema da se to ispita. A ovakav upliv stranog faktora su tražile oni koji spolja pritiskaju Srbiju. Prvi svetski rat je nastao zvbog zahteva Austrougarske da istraži pozadinu atentata u Sarajevu. Zamislite koliko se to pitanje relativizovalo da neki odavde sami traže istragu spolja. To je povezano s različitim olajavanjima države u brojnim metropolama i insiticijama EU. Nije Srbija jedina koja ima takvu vrstu problema i to je pitanje živo isključivo u medijima koji podržavaju opoziciju - istakao je Dačić.

- Nemoguće je da dođe neko iz Brisela i kaže doveli smo vam novog predsednika ili premijera. Ne, prvo morate da pobedite na izborima, a ne da se svidite Violi fon Kramon ili onima koji nemaju nikakve veze sa Srbijom. Sve dok to ne shvate, oni su daleko od realnosti i nanosiće štetu Srbiji. Oni žele da institucije budu paralisane i ne rade. Videli ste kako su se ponašali na prvoj sednici parlamenta gde su verifikovani mandati - dodao je.

Iskoristio je i poseban termin za ovakvo ponašanje.

- To je all inclusive politika i opanjkavanje Srbije i podrška Kurtiju, pa to su sve teme koje nisu nove. Ja sam učestvovao u pregovorima sa opoziciji, sve smo njihove predloge prihvatili. Pa ni ja nisam zadovoljan rezultatima izbora, pa nisam tražio nikakvu istragu.

Dotakao se i Vučićeve ideje o formiranju velikog narodnog pokreta.

- To nije nova ideja, ako se sećate mi smo imali više razgovora svih ovih godina. I tada, a i sada sam govorio o potrebi zajedništva, koordinisane aktivnosti predstavnika vladajuće koalicije i svih drugih faktora koji dele tu političku poziciju. Zato što sa druge strane imnate organizovane i objedinjene neke druge organizacije. Cilj je da vidimo na koji način da objedinimo snage u odbrani nacionalnih interesa. Ono što izaziva nerazumevanje je da će tu da dođe do ukidanja svih stranaka. To nikad nije bila ideja, već da se zadrži identite svih stranaka. Neče se ukinuti ni SNS, ni SPS. O tome tek treba da se razgovara u smislu modaliteta. Sad je otvorena mogućnost zajedničkog nastupa na beogradskim izborima.

