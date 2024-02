BRNABIĆ O REZOLUCIJI EVROPSKOG PARLAMENTA Opozicija tražila da se kazni Srbija jer nisu pobedili na izborima

- Osećaj sramote jer postoje ljudi u Srbiji koji su spremni da zahtevaju ukidanje suvereniteta sopstevene zemlje i da se ponose time - izjavila je premijerka.

Kako je premijerka izjavila, ne misli da će iko biti kažnjen, jer rezolucije EP nisu obavezujuće i podsetila je na njihovu rezoluciju iz 2022. godine kojom se tražilo priznanje tzv. Republike Kosova.

- Ne smeta mi kad neko unižava sam sebe. Ovo je ponižavanje kakvo srpska opozicija nikad nije doživela. Da vi dođete da kažete "nama je narod dao mandat, ali smo došli u EP da nam uzmete mandat" - rekla je premijerka i dodala da Srbija nikada u istoriji nije dozvolila da iko vrši istragu u suverenoj državi i prisetila se situacije Austrougarske prema Srbiji pre Prvog svetskog rata.

- Ostaće da je u Srbiji da su postojali neki ljudi koji su tražili da se njihovoj državi ukine suverenitet. 1914. godine su i deca išla u rat i ginula, i nije bilo nikakve međunarodne istrage. Nikada nije bilo jasnije kakvu vrstu opozicije imamo. Oni hoće da njih na vlast instalira Zapad. Ovo je još jedan pritisak na Srbiju i pokušaj destabilizacije. Narod je pokazao kakvu Srbiju želi i naša zemlja će ostati stabilna - izjavila je Brnabić.

Ona je rekla da ovo nema veze sa izborima u Srbiji.

- Poslanici iz EP su od strane nas i bili pozvani kao posmatrači na izborima i nisu konstatovali nijednu primedbu ili nepravilnost. EP se nije udostojio ni da sačeka izveštaj ODIHR-a koji je jasno rekao da nisu videli nikakve nepravilnosti na 93 odsto mesta - kaže premijerka.

- Kada pročitate rezoluciju, vi tamo nemate nijednu činjenicu ili dokaz. Sve se zasniva na "čuo, rekao".. I vi na osnovu toga usvajate rezoluciju kojom se traži istraga čime se ruši suverenitet i ukidanje fondova, ne za Vučića, SNS, nego za naš narod, za zdravstvo, poljoprivredu.. To je opozicija tražila. Da se kazni Srbija jer oni nisu pobedili.

O tome kakvu situaciju očekuje u budućnosti, premijerka je izjavila:

- Pritisci su sve veći. Koristi se svaki trenutak da se pritisci uvećavaju. I ova rezolucija koja nema veze sa izborima, to je kazna za Srbiju koja želi da bude nezavisna. Narod je rekao da žele samostalnu zemlju koja uvažava druge i ne da na sebe. Mi ćemo to sačuvati.

- Verujem da će iskoristiti ovu sednicu u EP. Ali to mu servira srpska opozicija. To bi bilo teže iskoristiti da je opozicija spomenula u Strazburu da je Srbima na KiM oduzeto pravo glasa, ali pošto to nisu uradili dali su mu oružje da to iskoristi. Verujem da će predsednik replicirati i odgovoriti na tako nešto. Predsednik večeras bije najtežu bitku. Znam kako se sprema. Znam da će koristiti rečnik običnih ljudi kako bi svima bilo jasno koliko je Srbima teško - rekla je ona.

Premijerka je podsetila i na govor predsednika u Njujorku, kada su svi pozitivno reagovali na Vučićevo iznošenje mišljenja da i male države treba poštovati.

O sednici SB UN premijerka kaže da će to biti istorijski trenutak za Srbiju i njen narod na KiM.

- Srbija uživa veliki ugled i to se vidi da je sednica zakazana u roku od 24 časa nakon predavanja zahteva. I to pokazuje da je predsednik Vučić napravio dobru odluku, jer je on čekao trenutak da pokaže da Kurti želi etničko čišćenje. Mislim da će njegov govor biti drugačiji. Obratite pažnju na njegove termine koje će koristiti. Oni će pokazivati ozbiljnost situacije sa kojom se Srbi na KiM suočavaju - kaže premijerka i dodaje da se predsednik Vučić u Njujorku bori da zaštiti naš narod, dok se opozicija u Strazburu bori da se kazni Srbija i zgazi njen suverenitet.

- Oni danas u Strazburu reč nisu rekli o KiM. Mogli su da kažu da je Kurti uskratio pravo glasa. Nisu se udostojili ni to da kažu. Brutalno poltronstvo. Nisu mogli fon Kramon albanskom lobisti to da kažu - dodaje premijerka.

