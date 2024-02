FABRIKA NESTLE U SURČINU DOKAZ DA STRANCI NE OKREĆU LEĐA SRBIJI! Evo šta bi se desilo da se usliše zahtevi pojedinih opozicionara

Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je juče zajedno sa predstavnicima kompanije "Nestle" novu modernu fabriku u Surčinu za proizvodnju obroka na biljnoj bazi. Ova investicija švajcarske kompanije vredna je više od 80 miliona evra, a posao je dobilo 220 radnika. Ovo je dokaz da stranci ne okreću leđa Srbiji iako pojedini opozicionari priželjkuju sankcije svojoj zemlji i povlačenje investicija, što bi dovelo do otpuštanja radnika i kolapsa privrede.

Lobiranje opozicije

Borko Stefanović, Pavle Grbović i Radomir Lazović borave u glavnom gradu Belgije, gde su, između ostalih, razgovarali sa izvršnom direktorkom Evropske službe za spoljne poslove Angelinom Ajhorst, a kako prenose pojedini mediji, oni su tom prilikom tražili uvođenje sankcija Srbiji i srpskom narodu. Opozicioni političari su se prethodnih dana sastali i sa Manuelom Saracinom, specijalnim izaslanikom Nemačke za države Zapadnog Balkana, gde su takođe zatražili da Srbiji hitno budu uvedene sankcije i da iz naše zemlje budu povučene sve nemačke investicije.

Besmislica

Ekonomista Miladin Kovačević za Kurir ocenjuje da je poziv opozicije da se Srbiji uvedu sankcije i povuku investicije potpuna besmislica, koja neće imati efekta, niti stopirati buduće investicione projekte u našoj zemlji.

- Prosto ne mogu da verujem da neko to radi, to je ozbiljna faranga protiv države i naroda. To je neki gest koji prvi put doživljavamo, barem institucionalno, u vidu političkog subjekta. Deluje kao potpuno odsustvo svake odgovornosti za ono što predstavlja život svih ljudi u Srbiji. No, to su mnogo ozbiljne stvari da bi to mogla da pokrene neka opoziciona politička partija, nisu sankcije i povlačenje investicija nešto što se može inspirisati ili izvojevati na taj način. Jednostavno, besmislica koja nema nikakvog ekonomskog značaja - jasan je Kovačević.

Ljubodrag Savić Može samo da kvari imidž Srbije I ekonomista Ljubodrag Savić smatra da delovanje opozicije neće uticati na ponašanje stranih investitora. - Može samo da kvari imidž Srbije, ali suštinski ne može ozbiljno da utiče na dolazak investitora, kojima je manje važno da li neko od opozicije traži tako nešto, od koje je pak to i očekivano. Ipak, sada kada smo pritisnuti sa svih strana zbog dešavanja u svetu, zaista nije dobro da bilo ko traži ikakve mere protiv države. Politička borba jeste dozvoljena i mogli bismo da prihvatimo poziv, recimo, na sankcije Vučiću, ali ne i na sankcije Srbiji. Što bi naš narod rekao, ne treba klati kravu zbog jedne porcije mesa - kazao je Savić za Kurir.

Šef države je juče prilikom obilaska nove investicije kompanije "Nestle" u Surčinu naglasio da su švajcarska preciznost i marljivi sprski radnici napravili divnu i modernu fabriku.

- Napravili su modernu fabriku, 220 zaposlenih. Ono što je za mene bilo važno danas, video sam ljude koji su nasmejani, srećni, zadovoljni, što veruju u svoju budućnost, što je vide u kompaniji "Nestle", što sam video ljude koji imaju ogromnu energiju i koji neće da završavaju poslove, već koji hoće dalje da grade i ponovo da ulažu i još više da investiraju. I veoma sam im zahvalan na tome - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je izgradnja nove fabrike trajala dve godine i da kompanija "Nestle" nije tražila nikakve podsticaje i da nikakav finansijski podstrek od države Srbije nije dobila i da se nada da će nastaviti sa ulaganjima i u budućnosti.

- Ja sam najsrećniji kad je to tako. Najviše volim kad neko drugi to plati, da budem sasvim pošten. Mi ne bežimo od toga i, da su nam tražili, mi bismo učestvovali u tome, pomogli bismo investiciju zato što je ona važna za naše ljude, a ja najviše volim kada drugi plati - rekao je Vučić.

O veganskim proizvodima Ja sam seljak čovek, ja volim meso Predsednik je sa predstavnicima kompanije obišao fabriku, a zanimalo ga je odakle su mašine, kao i da li ima potražnje za veganskim proizvodima u Srbiji. - Ja sam se pitao ko to jede kod nas - rekao je Vučić komentarišući veganske proizvode koji će se u ovoj fabrici proizvoditi. Kako su predstavnici kompanije objasnili, ovi proizvodi su više namenjeni za izvoz, ali su takođe idealni za post. - Ja sam seljak čovek, ja volim meso. Ove mašine izgledaju čudesno i mnogo sam srećan kada to vidim u našoj zemlji - rekao je Vučić.

