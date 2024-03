"Ne morate da slušate mene, dovoljno je da pogledate i pročitate one medije iz regiona za koje znate da Srbiji nikada nikakvo dobro nisu poželeli, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnom instagram nalogu buducnosrbije analizirajući štampu i pisanja medija iz regiona.

"Političari koriste reči na javnim skupovima ne bi li ubedili svoje, ali i pristalice drugih političkih opcija da govore istinu. Neretko, međutim, mnogo više od nas, neki drugi govore o sadržaju vaših reči i suštini onog što ste hteli da poručite", naveo je predsednik Vučić u videu i dodao.

"Jutros dok pregledam novine, gledam izveštaje sa portala koje su mi pripremili saradnici, uočio sam jednu dobru stvar koja više od svega što sam izgovorio, govori o situaciji u kojoj se nalazimo. Od prištinskih medija, naravno, gotovo svih ekstremistički nastrojenih prema Srbiji i srpskom narodu, do ekstremističih medija iz Sarajeva, svi su kao opareni skočili samo zato što sam sinoć govorio u hali Šumice i zbog dve stvari - zbog ubrzanog napretka Beograda i Srbije, zbog onog što sam rekao kao činjenicu o platama u regionu, gde je Srbija prva, ali i zbog toga što sam rekao da Beograd, koji se uvek hvali svojom kosmopolitskom dušom, jeste i srpski grad, a onda su me Gazeta i Slobodna Bosna napali zato što sam rekao "hoće da nam ukinu državu Srbiju, oduzmu zemlju i na faks koji dobijemo odgovorimo sa 'da, gazde', a nećemo da imamo gazde i budemo sluge nikome drugome do svom narodu". Zbog toga sam Hitler i najgori u regionu. Zbog toga je region zgrožen. Narode, građani Srbije, sami zaključite".

