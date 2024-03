IMAĆEMO 5.000 DRONOVA "KOMARACA" PRE KRAJA GODINE Vučić: Lagan, brz, relativno jeftin

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska Vojnotehničkog instituta u Žarkovu najavio je da će "Srbija" pre kraja godina imati 5.000 dronova "komaraca".

- Lancet Putin nikome nije dao. Mi ono što nam je dostupno gledamo, i dronova "osica" je ono što podseća na njega. On to nije dao čak ni Belorusiji. Dao im je nuklearno oružje, ali nije Lancet. Ne da nikome transfer tehnologije za Lancet. Zato što je to relativno jeftino, a ubitačno oruđe.

foto: Petar Aleksić

- Lagan, brz, relativno jeftin. To je ono što mi radimo. Mi ćemo prvo da krenemo sa "komarcem" i imaćemo 5.000 komaraca pre kraja godine. Krušik će sve svoje mine da isporuči, koje idu na njih. 5000, onih koji mogu da nanesu ozbljinu štetu i lako opklopljenim vozilima i pešadiji neprijateljskoj. I unosi haos u neprijateljske redove - rekao je Vučić.

- To je nešto što radimo. Mi smo vojno neutralna zemlja koja mora da čuva svoju slobodu. Moramo da budemo mnogo snažniji nego mnogi u okruženju, da ne bismo bili predmet bilo čije agresije - rekao je predsednik.

Kurir.rs