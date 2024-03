FARSA! Lista neverovatnih zahteva Đilasove opozicije sve veća, a njihove "HOĆU-NEĆU" igrarije više niko ne razume!

Predstava koju je opozicija predvođena koalicijom Srbija protiv nasilja priredila u pripremi odluke da ipak uzme poslaničke mandate bila je obična farsa u odnosu na ono čemu sad svedočimo, a tiče se ophođenja njenih lidera prema najvišim institucijama države, ali i liste koju gotovo svakodnevno dopunjuju prilično neverovatnim zahtevima. Oni su pogazili svaki segment demokratske prakse posle izbora, poput konsultacija o mandataru ili konstituisanju parlamenta, zatim su pod izgovorom popravljanja izbornih uslova ugurali leks specijalis kojim žele da sve izbore, suprotno zakonskim rokovima, odlože za jesen, a žele i prelaznu vladu i dva ministarska mesta garantovana za opoziciju.

Anarhizam

Umesto da ublaži čitavu ovu konfuziju, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, koji inače slovi za vlasnika liste Srbija protiv nasilja, ponudio je objašnjenje koje dodatno zbunjuje.

- Stav koalicije Srbija protiv nasilja je da ne učestvujemo u konsultacijama o formiranju skupštinskih odbora, da ne dajemo kandidate za potpredsednike Skupštine i da ne prihvatamo mesta predsednika odbora, već samo članstvo u skupštinskim odborima, jer članstvo u odborima sledi na osnovu broja glasova koje imate, a sve ostalo je dobra volja vlasti, i mi ne želimo na to da računamo - izjavio je Đilas za Insajder televiziju.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da su poslednji potezi opozicije usmereni na destabilizaciju političke scene i da je indikativno da takvi pokušaji dolaze baš od onih koji se pozivaju na zakon, toleranciju, demokratiju.

- Oni praktično zagovaraju nasilje nad institucijama, jer sve ovo je pokušaj iznude. Nema nikakve ozbiljnosti u onome što smo čuli od brojnih opozicionih lidera. Oni bi hteli da budu članovi institucija da bi dobijali razne beneficije, ali zapravo i ne bi jer hoće da održe tenzije. Sve su nešto napola prisutni. S druge strane, pozivanje na leks specijalis i pomeranje izbora je potpuno van pameti, jer postoje zakoni i rokovi koje svi moraju da poštuju. Pa nije vlast bila ta koja je tražila izbore. Oni su ih tražili i prihvatili su izborne uslove. Pogrešna im je procena bila da će ih dobiti i onda sad izmišljaju zahteve i traže neverovatne intervencije. Ne mogu se zakonske procedure menjati po privatnoj osnovi. Vlast je napravila ustupak i racionalno pomerila termin novih beogradskih izbora za 2. jun, ali sad ni to nije dovoljno. Sada praktično prizivaju anarhiju i samovolju, pa da svako ko nije zadovoljan može pred izbore da menja zakonske procedure i zaobilazi institucije države - kaže Petričković.

Politički ćar

I sociolog Vladimir Vuletić smatra da opozicija, zamagljivanjem svojih slabosti, pokušava da pogazi institucije i uvede stanje anarhije i tako našteti vladajućoj strukturi.

- Oni ili nemaju pojma šta hoće, pošto ih ima toliko da svako iznosi šta mu padne na pamet, ili su se odlučili za varijantu da ućare nešto u stilu hajde da tražimo ono što je maksimum, pa će bit super šta god da dobijemo. Treća hipoteza je da je to strategija da se baš sve vreme diže tenzija, drži vatra, pa da se možda iz te vatrice stvori i nekakav haos. Međutim, to s haosom nije bilo baš uspešno, jer se pokazalo da ne mogu da skupe mnogo ljudi na ulici. Ta koalicija ima toliko različitih ljudi, neće da imaju gazdu, i sad imamo ovakvo konfuzno ponašanje i stvaranje stanja anarhije. To, naravno, vlastima ne odgovara, zato što nemate normalan život. Izborni uslovi oko kojih opozicija gradi nekakvu priču su tako postavljeni da nikad ne bismo imali izbore ukoliko bismo čekali da se svi oni ispune. Oni bi i da učestvuju i da ne učestvuju u radu institucija. Oni bi da imaju parking-mesto, platu, topli obrok i šta već sleduje poslanicima, ali da se, kao, bore protiv svega. Možda zvuči kao da banalizujem, ali zaista mislim da ne može neko tako da se ponaša prema Skupštini. Mene baš briga šta oni misle o SNS i mogu da misle šta god hoće, ali ovo je Skupština - naglašava Vuletić za Kurir.

