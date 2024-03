PUNA MU USTA ZAKONA SAMO KADA MU ODGOVARA Veliki legalista Milos Jovanović u tim za Beograd doveo osuđenog prevaranta

Malo-malo pa naši političari koji se diče poštovanjem najviših standarda demokratije svoju odanost redu i zakonu podvlače navodom da je Tito govorio da se "ne trebamo držati zakona kao pijan plota". Oni su, žele time da kažu, sasvim drugačiji, ali samo otkrivaju svoje neznanje i svoje licemerje.

Jer, ovo o plotu nije izrekao Tito, nego Milentije Popović, predsednik Savezne skupštine, ali nije to najvažnije. Posle njegove izjave u časopisu Naša javnost javili su se brojni pravnici da ukažu na svu pogubnost takvog stava... a bila je godina 1953! Toliko o "Titovoj diktaturi"!

Jedan od upornijih kritičara socijalističke Jugoslavije s ravnogorskih pozicija, i zagovornik "novog doba" je Miloš Jovanović, lider Nove DSS. Ovaj francuski đak (i francuski državljanin!) nametnuo se u poslednje vreme kao lider desnog krila opozicije i odani partner Đilasove "Srbije protiv nasilja". Smuvali su se uprkos dubokim razlikama po svim važnim pitanjima za Srbiju: o Kosovu imaju suprotstavljene stavove, o odnosu prema Rusiji isto, o članstvu u NATO takođe... Jedina zajednička tačka im je želja za vlašću u Srbiji!

Jovanović u svakoj prilici ističe da je "legalista", što bi prema popularnim definicijama značilo da je "pristalica one filozofije koja se zalaže za striktno poštovanje zakona". Ali to je obmana! Zato pazite dobro: kad ga vidite da se pridržava za plot, on to ne radi zato što poštuje zakon, nego se na zakon olakšava, što bi rekao naš narod. Vrši malu nuždu!

Tu skoro, pre nekoliko dana, Miloš Jovanović je u centrali Novog DSS o predstojećim izborima u Beogradu razgovarao sa istaknutim članom svoje stranke Urošem Jankovićem.

Rekao bi čovek: pa šta?, da Janković 2021. godine nije osuđen na dve godine zatvora i novčanu kaznu u iznosu od 2.000.000 dinara "zbog izvršenja krivičnog dela prevara u saizvršilaštvu, u produženom trajanju". Istom presudom oduzeto mu je i nekih 40.000 evra tim delom "stečene dobiti".

I na ovo bi neko mogao da kaže: "Pa šta? Možda čovek nema poštenije kadrove od dokazano korumpiranog bivšeg potpredsednika opštine Čukarica..." Ili: "Pa šta? Čoveku su potrebni ispraksirani kadrovi ako osvoji vlast u Beogradu..."

Ali ima nešto drugo. U ovoj zemlji potvrda da niste osuđivani ili da se protiv vas ne vodi istraga uslov je na skoro svakom konkursu za posao, pogotovo ako je u pitanju radno mesto na kojem se barata parama ili donose odluke o investicijama. Samo u Novoj DSS, očigledno, to smatraju preporukom! Kao da je robijao zbog principa, pa mu je to dokaz moralne čvrstine, a ne zato što je klepio pare!

I još Miloš Jovanović, legalista, za presudu Jankoviću kaže da je "čudna i skandalozna".

Njegov "legalizam", očigledno, priznaje samo presude koje odgovaraju kadrovima njegove stranke. Kad lopov bude osuđen, ako je iz Nove DSS, to je "skandal", a ako je uhvaćen s rukom u tuđem džepu pa se krivica ne može osporiti - onda se "nećemo držati zakona kao plota".

- Nego ćemo, dragi naši građani, kad nas izaberete za vlast, uz taj vaš plot stati i na vaše zakone se - olakšati! Merci beaucoup - poručuje Miloš Jovanović.