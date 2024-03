PARASTOSOM U MANASTIRU GRAČANICA OBELEŽENA 20. GODIŠNJICA OD POGROMA SRBA: Da budemo uvek svesni puta kojim treba da hodimo VIDEO

Parastosom u manastiru Gračanica, koji su služili vladika raško-prizrenski Teodosije, vladika Budimljansko-niksićki Metodije i novobrdski Ilarion, uz sasluženje sveštenstva i monastva Eparhije rasko-prizrenske, u tom mestu je počelo obeležavanje 20. godišnjice od pogroma Srba.

Vladika Ilarion je rekao da se, uprkos svim nedaćama, srpski narod ukorenjuje na ovoj zemlji i da se danas sabrao pred sam početak Velikog posta.

"Zato je Kosovo i Metohija za nas večiti podsetnik toga da je to carstvo koje čekamo, mi ne očekujemo carstvo neko koje nam je nekizemaljski vojskovođa dobio u bici i oteo, nego ono carstvo koje nam je car careva dao ne prolivši tuđu krv, nego svoju. Nije slučajno da on za sobom vodi horove mučenika koji su se upodobili njegovom stradanju i koji su na način njima primereni, po svojoj snazi, otvarali vara carska nebeskoga i ostavili primere nama“, kazao je on.

Vladika je podsetio na one koji su nevini ubijeni, na majke, decu i porodice ubijene na kućnom pragu dodajući da oni po hrišćanskoj tradici večno žive.

"Ovih dana posebno da se setimo onih koji su sebe po promislu Božijem prineli kao žrtvu. Setimo se Zlatibora koga su zločinici pred porodicom zapalili, i on je izgoreo. Neka bi to bilo primljeno kao blagoprijatan tamjan pred Gospodom. U Gnjilanu je stradao Boban i kasnije njegova majka od prebijanja. U Mitrovici Jana i Borivoje, a u selu Drajkovce otac i sin su postradali. Nenad je postradao u Lipljanu. Još je tu bilo imena... neka ih Gospod sve pomene, i znane i neznane, a mi braćo i sestre da budemo uvek svesni da je put kojim treba da hodimo – put podviga i stradanja na različitim nivoima“, poručio je Ilarion.

Parastosu prisustvuju zamenica direktora Kancelarije za KiM Dušica Nikolić, pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić, načelnik Kosovskog okruga Srđan Popović, predsednik Srpske liste Zlatan Elek, predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić, predsednik PO grada Prištine Novak Živić, kao i verni narod.

Nakon parastosa okupljeni su prošetali do Doma kulture Gračanica gde su položili bele ruže ispred instalacije „Missing“, a zatim otkrili spomenik ubijenima u pogromu 17. marta 2004. godine koji je izradio akademski vajar Branislav Ristić.

Obeležavanje je nastavljeno svečanom akademijom u Domu kulture Gračanica.

Pokrovitelji obeležavanja su Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Opština Gračanica i SG Priština.

