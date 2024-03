OVAJ TERORISTIČKI NAPAD MOŽE BITI PREKRETNICA, KAO I 2001. GODINE! Bjegović o onome što stoji iza i ispred strašnog događaja

Zadaci su podeljeni i biće izvršeni, glavna je poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je juče hitno sazvana zbog terorističkog napada u Moskvi.

- Sigurnost i bezbednost građana Srbije su prioritet. Sačuvaćemo našu zemlju u veoma složenim geopolitičkim okolnostima. Zadaci su podeljeni i biće izvršeni - saopštio je Vučić na Instagramu.

Ministar spoljnih poslova i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić rekao je da nema neposrednih saznanja da Srbiji preti teroristički akt i da je situacija o pitanju bezbednosti stabilna.

- Bez obzira na sve izazove s kojima smo se suočili, imajući u vidu i situaciju u regionu, na Kosovu i Metohiji, teroristički akt u Moskvi i razne sukobe koji postoje širom sveta, bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna. MUP, Vojska Srbije i sve druge bezbednosne službe preduzimaju sve mere opreza i preventivne radnje kako bismo sprečili svaku mogućnost terorističkog akta ili uznemiravanje javnog reda i mira uz opasnost za život ljudi - naglasio je Dačić na konferenciji za medije posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. On je napomenuo da zasad nema naših državljana na spisku poginulih i povređenih u terorističkom napadu u Moskvi, uz opasku da to ne znači da ne može doći do promene, imajući u vidu da je broj poginulih drastično povećan.

Kako je rekao, postoji informacija da je jedan naš državljanin bio prisutan na događaju gde je izvršen napad.

Upitan o najavljenim događajima na otvorenom prostoru u našoj zemlji, Dačić je objasnio da će se time baviti Ministarstvo unutrašnjih poslova i da će neki skupovi biti održani, a neki verovatno neće. Što se tiče prijateljske fudbalske utakmice između Crvene zvezde i ruskog Zenita, on je rekao da zasad ostaje da će ova utakmica biti odigrana.

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović kaže za Kurir da hitno sazvana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost pokazuje ozbiljnost države.

- Sigurno su Srbija i njen sistem nacionalne bezbednosti na oprezu i na višem stepenu spremnosti zaštite i angažovanja posle terorističkog napada u Moskvi. Ozbiljnost države vidimo i u hitnosti sazivanja sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, gde se donose konkretne mere u skladu s bezbednosnim rizicima i pretnjama, koje mogu prvenstveno doći s prostora KiM i BiH, gde se nalaze već poznate terorističke ćelije i pojedinci, takozvani spavači, a koji mogu biti upotrebljeni protiv država i vlada koje ne odgovaraju nečijim globalnim interesima, a naročito koje su u prijateljskim odnosima s Ruskom Federacijom. Ovaj teroristički napad može biti prekretnica, kao i 2001. godine, i može pokrenuti jedan širi oružani sukob kad Rusija otkrije prave nalogodavce, a ne ISIS, koji je preuzeo odgovornost kao paravan - ocenio je Bjegović. Inače, sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, kojoj je predsedavao Vučić, prisustvovali su najviši državni zvaničnici, pripadnici bezbednosnih službi i Vojske Srbije. Između ostalih, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar odbrane Miloš Vučević, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministarka pravde Maja Popović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović...

Goran Petronijević Rukopis napadača ukazuje na Bliski istok foto: Kurir televizija Advokat Goran Petronijević, koji se nalazi u Moskvi, ocenio je da teroristički napad nosi "očigledan rukopis koji potiče s Bliskog istoka". - Ono što se može sada videti jeste očigledan rukopis koji potiče s Bliskog istoka i od njihovih terorističkih organizacija. Pre svega sumnja se na ISIS, posebno imajući u vidu informaciju koja je već dospela i u medije da je pre mesec dana iz američkih zatvora u Gvantanamu, u Iraku i Siriji pušten veći broj članova ISIS koji se tamo nalazio - rekao je Petronijević za Tanjug, preneli su domaći mediji.